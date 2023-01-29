Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti'yi yalanladı: İttifakta '13 Şubat' krizi! Birisi 'açıklanacak' diğeri 'açıklanmayacak' dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'nın Saadet Partisi ev sahipliğindeki toplantısını işaret ederek, "13 Şubat'ta adayımızı açıklayacağız" dedi. Söz konusu açıklama, geride kalan gün İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'nın açıklamaları ile çelişti. Geride bıraktığımız gün CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik de 4 Şubat 2023'ü işaret eden bir paylaşımla Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmişti. Bu hamle üzerine apar topar harekete geçen İYİ Parti adayın açıklanma tarihinin belli olmadığının altını çizen çıkış yapmıştı.