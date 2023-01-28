CHP Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti! Günler öncesinden duyuran Melih Gökçek A Haber'de anlattı: Mecburi teslimiyet içerisindeler
CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti. Killik, adaylık ilanı için 4 Şubat tarihini işaret etti. Bu tarihi ilk dillendiren isimler arasında olan Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, A Haber canlı yayınında oldukça konuşulacak değerlendirmelerde bulundu. Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabullendiğini fakat partisinin çıkarları için hareket ettiğini söyleyen Gökçek, "Akşener'in son zamanlardaki çıkışları, pazarlık gücünü yükseltmek için. CHP'den bir şeyler daha kopartmak istiyor." diye konuştu. Saraçhane'de Akşener-İmamoğlu ikilisinin giriştiği şovu ve sonrasında Kılıçdaroğlu'na karşı attıkları 'ortak adımları' da değerlendiren Gökçek, "İmamoğlu teslim olmuş. Mecburi bir teslimiyet içerisinde, bu işten vazgeçti, 'Kılıçdaroğlu kaybederse ben genel başkanlığa oynarım önümü açarım' diyor." ifadelerini kullandı.
CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti. 4 Şubat 2023 tarihini işaret eden Killik, kum saati emojisini de paylaşımına ekledi ve "Çok yakında" ifadelerini kullandı.
AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, canlı yayında bomba açıklamalar yaparak, "Kavga büyüdü pazartesi günü CHP'nin büyükşehir belediyeleri Ankara'ya çağrıldı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme bildirisini açıklayacaklar." dedi. "CHP'liler meydan okuyacak Meral Akşener'e karşı" ifadelerine yer veren Sayan, "Kemal Kılıçdaroğlu 6'lı masa dışında adaylığını ilan edecek" kulis bilgisini paylaştı.
CHP KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI İLAN ETTİ! GÜNLER ÖNCESİNDEN DUYURAN MELİH GÖKÇEK A HABER'DE ANLATTI: "MECBURİ TESLİMİYET İÇERİSİNDELER"
Yaşananlar sonrası A Haber'de canlı yayınlanan Satır Arası programında telefon ile bağlanan Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, oldukça konuşulacak değerlendirmelerde bulundu.
4 Şubat'ta Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan edeceğini günler öncesinden duyuran Gökçek, Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabullendiğini fakat partisinin çıkarları için hareket ettiğini söyledi.
Gökçek, "Akşener'in son zamanlardaki çıkışları, pazarlık gücünü yükseltmek için. CHP'den bir şeyler daha kopartmak istiyor." diye konuştu.
Saraçhane'de Akşener-İmamoğlu ikilisinin giriştiği şovu ve sonrasında Kılıçdaroğlu'na karşı attıkları 'ortak adımları' da değerlendiren Gökçek, "İmamoğlu teslim olmuş. Mecburi bir teslimiyet içerisinde, bu işten vazgeçti, 'Kılıçdaroğlu kaybederse ben genel başkanlığa oynarım önümü açarım' diyor." ifadelerini kullandı.
"CHP'DEN 70 MİLLETVEKİLİ İSTİYORLAR"
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in açıklamaları şöyle:
"Kılıçdaroğlu, 6'lı masaya rağmen aday olmuyor. Akşener'in son zamanlardaki çıkışları, inişleri pazarlık gücünü yükseltmek için. Bu benim kanaatim, bilgi değil. Kılıçdaroğlu'ndan daha çok bir şeyler kopartmak istiyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı ben olacağım diyor. Küçük partilere bir bakanlık alacaksınız bu çok bile diyor. Bu bir tavır. İYİ Parti bu partilere vermeyecek kontenjan listelerinde. 4 partiyi CHP'nin üzerine yıkacaklar. 25 vekil verecekler bu net. Bu partiler de birer grup kurmamız lazım diyorlar. Bunu vermeleri mümkün değil. CHP'nin şu an 134 vekili var atıyorum 140 olsa 70 vekili verse, 70'i kendisi mi alacak? Yüzde 1'i bulmayan oyları var. Olacak şey değil. Razı olacak diğerleri de.
"4 ŞUBAT BİLGİSİNİ CHP'DEN ALDIM"
4 Şubat'ta açıklayacak diyerek attığım twit, CHP'nin içerisinden güvendiğim bir arkadaşımın bilgisi, ilan edeceğiz dedi. 4 Şubat'ta ilanı Akşener de, herkes de biliyor.
"İMAMOĞLU MECBURİ TESLİMİYET İÇERİSİNDE"
(Kılıçdaroğlu belediye başkanlarını tekrar Ankara'ya çağırdı iddiası) İmamoğlu her ne kadar davranışlar içerisinde bulunuyorsa da teslim olmuş. Dikkat edin mitinglerde genel başkan yardımcısını yanına taktı, her hareketini kontrol ediyor. Yanında onu taşımazdı ayrı bir işte olsaydı. Mecburi bir teslimiyet içerisinde. İmamoğlu bu işten vazgeçti, kaybederse ben genel başkanlığa oynarım önümü açarım diyor.
Şu anda yüzde 10 civarında geziyor akşener, alabileceğini almaya çalışıyor. Ne aday çıkarabilir ne de başka bir şey yapabilir. Bir strateji üzerinde çalıştılar. 3 aday çıkartalım işine giriştiler, parlamentoda çoğunluğu elde etme çabası. 2. turda Erdoğanın karşısındakine veririz ve yeneriz diye düşündüler.
Okyanus ötesinden algı oluşturulmaya çalışılıyor. Gittikçe de bir bataklığa giriyorlar. Perişan ettiler. Pek zannetmiyorum. Sokak röportajlarında hep darbe yiyorlar, bir felakete gidiyorlar."
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