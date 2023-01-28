CHP Kılıçdaroğlu’nun adaylığını ilan etti! Günler öncesinden duyuran Melih Gökçek A Haber’de anlattı: Mecburi teslimiyet içerisindeler

Şu anda yüzde 10 civarında geziyor akşener, alabileceğini almaya çalışıyor. Ne aday çıkarabilir ne de başka bir şey yapabilir. Bir strateji üzerinde çalıştılar. 3 aday çıkartalım işine giriştiler, parlamentoda çoğunluğu elde etme çabası. 2. turda Erdoğanın karşısındakine veririz ve yeneriz diye düşündüler.

Okyanus ötesinden algı oluşturulmaya çalışılıyor. Gittikçe de bir bataklığa giriyorlar. Perişan ettiler. Pek zannetmiyorum. Sokak röportajlarında hep darbe yiyorlar, bir felakete gidiyorlar."