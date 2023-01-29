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Yeni krizler çıktı! İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na bir ayar daha! Erhan Usta: 13 Şubat’ta bir ismin çıkacağını öngörmüyorum

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Giriş: 29.01.2023 00:31
CHP ile İYİ Parti arasındaki 'adaylık' kavgalarına bir yenisi daha eklendi. Cihan Paçacı'nın "Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa ayrı adayla seçime gireriz" resti sonrası partideki görevinden el çektirilmesi, partinin diğer mensuplarını dizginlemedi. CHP liderinin adaylığına açıkça karşı çıkmayı sürdüren İYİ Parti'nin Başkanvekili Erhan Usta, katıldığı canlı yayında, "13 Şubat’ta bir ismin çıkacağını öngörmüyorum." açıklamasında bulundu. CHP'li mevkidaşı Özgür Özel ise, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, 13 Şubat'ta adayın belirlenmesini beklediklerini söylemişti. CHP Gençlik Kolları'ndan akşam saatlerinde yapılan açıklamada ise, 4 Şubat tarihi işaret edilerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklayacağı duyuruldu.
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