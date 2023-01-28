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Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD ve Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısı

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Giriş Tarihi: 28.01.2023 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023
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Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD ve Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısı

Türk Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısı yayınlayarak, yabancı karşıtı ve ırkçı nitelikte saldırılar ile dini hoşgörüsüzlüğe dikkati çekti.

Dışişleri Bakanlığı, bazı Avrupa ülkelerinde İslam karşıtı, yabancı düşmanı ve ırkçı nitelikteki eylemler ve terör örgütü iltisaklı gruplarca Türkiye karşıtı propaganda gösterilerinde artış meydana gelmesi nedeniyle Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Son dönemde bazı Avrupa ülkelerinde İslam karşıtı, yabancı düşmanı ve ırkçı nitelikteki eylemlerde, keza terör örgütü iltisaklı gruplarca ülkemiz karşıtı propaganda gösterilerinde artış meydana geldiği görülmektedir. Avrupa'da dini hoşgörüsüzlük ve nefretin eriştiği tehlikeli boyutları yansıtan bu gelişmeler, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa'da ulaştığı kaygı verici seviyeyi de açıkça ortaya koymaktadır.

Bu tarz eylemlerin vuku bulduğu ülkelerde yaşayan veya bu ülkelere seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın tedbirli olmalarında, gösterilerin yoğunlaşabileceği bölgelerden uzak durmalarında, olabilecek yabancı düşmanı ve ırkçı tacizler ve saldırılar karşında soğukkanlı davranarak yerel güvenlik güçlerine başvurmalarında, ayrıca, yerel basın-yayın kuruluşlarını yakından izlemelerinde ve ilgili ülkelerin güvenlik güçleri ile Bakanlığımız, bulunulan ülkelerdeki Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımızın yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmelerinde özellikle fayda görülmektedir.

Avrupa'da yaşayan veya Avrupa ülkelerine seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın ihtiyaç halinde, irtibat bilgisi sunulan Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne başvurmaları mümkündür" ifadeleri kullanıldı.

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