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Halk TV'de Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler! İmamoğlu'nun ihale bağladığı CHP'li Özgür Karabat'tan Akşener'e art arda övgüler

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Giriş Tarihi: 23.01.2023 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023
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Halk TV’de Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak sözler! İmamoğlu’nun ihale bağladığı CHP’li Özgür Karabat’tan Akşener’e art arda övgüler

Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasında yaşanan 'adaylık' geriliminde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ekrem İmamoğlu'nun ihalelerle ihya ettiği CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını her seferinde veto eden Akşener'i öve öve bitiremedi. CHP tarafından fonlanan Halk TV'de konuşan Karabat'ın "Akşener Millet İttifakı açısından bütünlüktür, dayanışmadır, bir araya gelmedir, barışmadır" sözlerine CHP Genel Merkezi'nin nasıl tepki vereceği şimdiden merak konusu oldu.

Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu 6'lı masa, kurulduğu günden bugüne aday konusunda net bir ismi ortaya koyamadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Geliyorum ey dünya, bir de beni deneyin" diyerek ortaya attığı adaylık talebi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den veto yedi. Adaylık üzerinden birbirine düşen iki lider, son olarak 'Saraçhane şovu ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı' üzerinden birbirine girdi.

AKŞENER-KILIÇDAROĞLU KAVGASI

Kılıçdaroğlu, Akşener'e "İç işlerimize karışma" diyerek gözdağı verdi, Akşener ise CHP liderine, "Kimse benimle böyle konuşamaz, fena çarparım" diyerek yanıt verdi.

İki lider, Altılı Masa'dan ilk fotoğrafın verildiği Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan Ahlatlıbel'de görüşme gerçekleştirdi. Ne Kılıçdaroğlu ne de Akşener görüşme sonrası açıklama yapmadı.

KILIÇDAROĞLU'NA OLAY GÖNDERME

Öte yandan Akşener bugün Saraçhane'deki adaylık tiyatrosunu anımsatan sözler sarf etti. Akşener, "Ekrem İmamoğlu oranın öznesiydi. Ancak özne kalmadı. Sahiplenmemek kabahat olacakken sahiplenmek kabahat oldu. Bütünleşmeyi sağlayamadık." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ışığında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ihalelerle ihya ettiği CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'tan bomba bir çıkış geldi.

Katıldığı yayında İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Hayalim, Türkiye'yi bayram sofrasına çevirmek" sözlerini çok önemsediğini ifade eden Karabat, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını her seferinde veto eden Akşener'e methiyeler düzdü.

HALK TV'DE AKŞENER'İ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

CHP İstanbul Milletvekili, "Bayram berekettir, bolluktur. Akşener Millet İttifakı açısından bütünlüktür, dayanışmadır, bir araya gelmedir, barışmadır" ifadelerini kullandı.

"CHP iktidarı ile beraber gençlerin daha çok özgürlüğü düşüneceği..." ifadeleriyle cümleye başlayan Karabat apar topar 'pardon' diyerek sözlerini 'Millet İttifakı' olarak revize etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Bilindiği üzere Karabat, İmamoğlu'nun yönettiği CHP'li İBB'den aldığı yüklü miktarda ihalelerle sık sık gündeme gelen bir isim olarak tanınıyor.

ORTAK PAYDA EKREM İMAMOĞLU

Övgüler düzdüğü Akşener de Kılıçdaroğlu'na karşı İmamoğlu ismini her fırsatta ortaya atıyor. Ortak paydanın 'İmamoğlu' olması dikkatlerden kaçmazken CHP Genel Merkezi'nin bu olaya nasıl tepki vereceği şimdiden merak konusu oldu.

Öte yandan seçimlere giderayak CHP içerisindeki 'Ekremci' ve 'Kemalci' gruplaşması da bir kez daha gözler önüne serildi.

Halk TV’de Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak sözler! HALK TV'DE KILIÇDAROĞLU'NU KIZDIRACAK SÖZLER!

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