Halk TV’de Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak sözler! İmamoğlu’nun ihale bağladığı CHP’li Özgür Karabat’tan Akşener’e art arda övgüler

HALK TV'DE AKŞENER'İ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

CHP İstanbul Milletvekili, "Bayram berekettir, bolluktur. Akşener Millet İttifakı açısından bütünlüktür, dayanışmadır, bir araya gelmedir, barışmadır" ifadelerini kullandı.

"CHP iktidarı ile beraber gençlerin daha çok özgürlüğü düşüneceği..." ifadeleriyle cümleye başlayan Karabat apar topar 'pardon' diyerek sözlerini 'Millet İttifakı' olarak revize etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Bilindiği üzere Karabat, İmamoğlu'nun yönettiği CHP'li İBB'den aldığı yüklü miktarda ihalelerle sık sık gündeme gelen bir isim olarak tanınıyor.