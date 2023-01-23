Halk TV'de Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler! İmamoğlu'nun ihale bağladığı CHP'li Özgür Karabat'tan Akşener'e art arda övgüler
Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasında yaşanan 'adaylık' geriliminde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ekrem İmamoğlu'nun ihalelerle ihya ettiği CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını her seferinde veto eden Akşener'i öve öve bitiremedi. CHP tarafından fonlanan Halk TV'de konuşan Karabat'ın "Akşener Millet İttifakı açısından bütünlüktür, dayanışmadır, bir araya gelmedir, barışmadır" sözlerine CHP Genel Merkezi'nin nasıl tepki vereceği şimdiden merak konusu oldu.
Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu 6'lı masa, kurulduğu günden bugüne aday konusunda net bir ismi ortaya koyamadı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Geliyorum ey dünya, bir de beni deneyin" diyerek ortaya attığı adaylık talebi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den veto yedi. Adaylık üzerinden birbirine düşen iki lider, son olarak 'Saraçhane şovu ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı' üzerinden birbirine girdi.
AKŞENER-KILIÇDAROĞLU KAVGASI
Kılıçdaroğlu, Akşener'e "İç işlerimize karışma" diyerek gözdağı verdi, Akşener ise CHP liderine, "Kimse benimle böyle konuşamaz, fena çarparım" diyerek yanıt verdi.
İki lider, Altılı Masa'dan ilk fotoğrafın verildiği Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan Ahlatlıbel'de görüşme gerçekleştirdi. Ne Kılıçdaroğlu ne de Akşener görüşme sonrası açıklama yapmadı.
KILIÇDAROĞLU'NA OLAY GÖNDERME
Öte yandan Akşener bugün Saraçhane'deki adaylık tiyatrosunu anımsatan sözler sarf etti. Akşener, "Ekrem İmamoğlu oranın öznesiydi. Ancak özne kalmadı. Sahiplenmemek kabahat olacakken sahiplenmek kabahat oldu. Bütünleşmeyi sağlayamadık." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.
Yaşanan tüm bu gelişmelerin ışığında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ihalelerle ihya ettiği CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'tan bomba bir çıkış geldi.
Katıldığı yayında İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Hayalim, Türkiye'yi bayram sofrasına çevirmek" sözlerini çok önemsediğini ifade eden Karabat, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını her seferinde veto eden Akşener'e methiyeler düzdü.
HALK TV'DE AKŞENER'İ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ
CHP İstanbul Milletvekili, "Bayram berekettir, bolluktur. Akşener Millet İttifakı açısından bütünlüktür, dayanışmadır, bir araya gelmedir, barışmadır" ifadelerini kullandı.
"CHP iktidarı ile beraber gençlerin daha çok özgürlüğü düşüneceği..." ifadeleriyle cümleye başlayan Karabat apar topar 'pardon' diyerek sözlerini 'Millet İttifakı' olarak revize etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
Bilindiği üzere Karabat, İmamoğlu'nun yönettiği CHP'li İBB'den aldığı yüklü miktarda ihalelerle sık sık gündeme gelen bir isim olarak tanınıyor.
ORTAK PAYDA EKREM İMAMOĞLU
Övgüler düzdüğü Akşener de Kılıçdaroğlu'na karşı İmamoğlu ismini her fırsatta ortaya atıyor. Ortak paydanın 'İmamoğlu' olması dikkatlerden kaçmazken CHP Genel Merkezi'nin bu olaya nasıl tepki vereceği şimdiden merak konusu oldu.
Öte yandan seçimlere giderayak CHP içerisindeki 'Ekremci' ve 'Kemalci' gruplaşması da bir kez daha gözler önüne serildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kısmetse Olur Elif Nur Yel kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Elif'in mesleği ne?
- Ömer dizisi Gamze kimdir? Ömer dizisi Gökçe Bahadır evli mi, kaç yaşında, aslen nereli?
- YILIN İLK FAİZ KARARI! 2023 Ocak FED toplantı tarihi belli oldu! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasaların beklentisi ne yönde?
- HAC ÖN KAYIT 2023! Hac kayıt tarihi uzatıldı mı, son gün ne zaman? Hac kura çekim tarihi belli oldu mu?
- KYK BORCU OLANLARA MÜJDE! KYK borcu SİLİNDİ Mİ? KYK borç yapılandırma ne zaman başlıyor?
- Son dakika: Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? Ehliyet affı kimleri kapsayacak? Başkan Erdoğan açıkladı!
- TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ 2023! İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri...kura sonuçları sorgulama ekranı!
- ERZAK YARDIMLARI BAŞLADI! İhtiyaç sahiplerine koli koli gıda yardımı yapılıyor! Hemen başvuru formunu doldurun! A-B-C TİPİ PAKETLER...
- Seçkin Piriler Survivor'a neden veda etti? Seçkin Piriler kimdir, kaç yaşında?
- Berdan Mardini Survivor'dan ayrıldı mı, neden yok? Berdan Mardini Survivor 2023'ten neden ayrıldı?
- Kısmetse Olur Furkan neden diskalifiye oldu? Kısmetse Olur Furkan Ağca yarışmadan neden elendi?
- İstanbul Havalimanı metro Ücretsiz mi? Kaç gün bedava? M11 metro hattı durakları, istasyonları neler?