Son dakika: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 28 OCAK AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!
Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından talip ediliyor. Depremler ve büyüklükleri hakkında ayrıntılar, Kandilli Rasathanesi - AFAD resmi internet siteleri üzerinden anlık olarak paylaşılıyor. Peki, deprem mi oldu, nerede? İşte, 28 Ocak 2023 Cumartesi AFAD son depremler listesi...
SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: "Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde?" sorusunun yanıtı sarsıntı hisseden vatandaşların gündeminde yer alıyor..AFAD, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem, Van'dan da hissedildi.. İşte, 28 Ocak Cumartesi son depremler listesi...
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD, saat 21.14'te merkez üssü İran olan 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı İran sınırındaki Van ve çevresinde de hissedildi.
VAN'DA DA HİSSEDİLDİ!
İran'ın batısındaki Hoy kentinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İran sınırındaki Van ve çevresinde de hissedildi.
28 OCAK SON DEPREMLER LİSTESİ
2023.01.28 21:14:40 38.3003 45.3360 5.0 -.- 5.9 6.1 IRAN İlksel
2023.01.28 18:58:12 39.6548 23.4098 16.8 -.- 3.7 3.7 YUNANISTAN İlksel
2023.01.28 18:39:16 38.3983 28.0747 6.8 -.- 2.3 -.- BAHCECIK-SALIHLI (MANISA) İlksel
2023.01.28 16:49:56 39.3790 26.2333 10.8 -.- 3.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.28 16:36:27 40.0818 24.1413 7.1 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.01.28 14:44:18 36.4487 25.6913 11.8 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.28 14:43:40 37.1162 28.4668 11.1 -.- 2.1 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2023.01.28 13:12:37 40.8005 31.1235 6.5 -.- 2.1 -.- BATAKLICIFTLIK-(DUZCE) İlksel
2023.01.28 12:47:06 39.5417 26.5280 8.9 -.- 2.0 -.- ARIKLI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2023.01.28 12:31:09 36.6310 36.1932 8.2 -.- 1.6 -.- DENIZCILER-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.01.28 12:13:17 39.4537 31.6412 0.0 -.- 1.6 -.- KOCAS-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel
2023.01.28 12:08:31 37.1460 28.3988 12.7 -.- 2.0 -.- YENIKOY-(MUGLA) İlksel
2023.01.28 12:04:42 39.4887 26.3412 10.4 -.- 1.3 -.- BEHRAM-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2023.01.28 12:02:07 37.1235 28.4685 7.2 -.- 2.9 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2023.01.28 11:57:31 37.1035 28.4607 11.3 -.- 2.7 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2023.01.28 09:33:09 38.3547 27.1498 10.7 -.- 1.4 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2023.01.28 07:14:32 37.9308 27.1897 10.5 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.28 06:23:19 37.3557 29.5195 7.0 -.- 1.8 -.- KUMAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2023.01.28 05:49:20 40.3732 27.0960 6.5 -.- 1.9 -.- ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2023.01.28 05:34:56 35.7890 28.5367 13.9 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.28 05:28:42 38.9510 27.2977 6.8 -.- 2.3 -.- KOCAKOY-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2023.01.28 04:43:16 37.8623 27.1958 5.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.28 02:47:09 39.3627 26.2332 3.3 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.28 02:28:54 37.3460 28.0767 4.5 -.- 1.1 -.- YENIKOY-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2023.01.28 02:14:07 38.3568 27.1930 6.5 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.28 02:01:43 39.1737 43.9203 53.2 -.- 1.4 -.- SERPMETAS-CALDIRAN (VAN) İlksel
2023.01.28 01:19:16 39.9095 39.6997 5.4 -.- 2.3 -.- GULLUCE-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2023.01.28 01:16:23 40.7575 31.0805 13.0 -.- 1.4 -.- GOLORMANI-(DUZCE) İlksel
2023.01.28 01:10:56 35.6297 25.3345 17.5 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
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