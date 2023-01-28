Son dakika: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 28 OCAK AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: "Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde?" sorusunun yanıtı sarsıntı hisseden vatandaşların gündeminde yer alıyor..AFAD, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem, Van'dan da hissedildi.. İşte, 28 Ocak Cumartesi son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER