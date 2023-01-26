Akşener-İmamoğlu ittifakının Bay Kemal’i bitirme planı! Masanın son açıklamasında ’halkın tercihi’ vurgusu

İYİ PARTİ'DE 'KILIÇDAROĞLU' KIYIMI

İYİ Partili Cihan Paçacı, bir gazeteye verdiği demeçte, ''Parti yetkili kurulları şu an Kemal Bey'in adaylığını onaylayacak noktada değil'' diyerek sokağın sesine kulak vermeleri gerektiğini söylemişti. Yaşananlar 6'lı masadaki krizi bir kez daha gözler önüne sererken Paçacı, gelen tepkiler sonrası apar topar İYİ Parti'den istifa etmek zorunda kaldı.