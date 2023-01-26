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Akşener-İmamoğlu ittifakının Bay Kemal'i bitirme planı! Masanın son açıklamasında 'halkın tercihi' vurgusu

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Giriş Tarihi: 26.01.2023 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023
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Akşener-İmamoğlu ittifakının Bay Kemal’i bitirme planı! Masanın son açıklamasında ’halkın tercihi’ vurgusu

Bugün 11'inci kez bir araya gelen ve adaylık konusunda bir kez daha somut bir adım atamayan 6'lı masada, yeni bir kriz patlak verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto eden ve Ekrem İmamoğlu'na yeşil ışık yakan Meral Akşener, "adayı anketlerle belirleyelim" çıkışında bulunmuştu. 6'lı masanın 9 saat süren toplantı sonrası paylaştığı yazılı duyurudaki 'halkın tercihleri' ifadesi tüm dikkatleri üzerine topladı. Masaya getirilen anket kartı, "İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını önüne çektiği set" olarak yorumlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılacağını duyurdu. Seçimlere az bir zaman kala, muhalefet partileri 'adaylık' tartışmaları üzerinden birbirine düştü.

CHP kanadı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını ön plana çıkarırken, İYİ Parti kanadı ise CHP liderine kapıyı kapatıp, adaylık için Ekrem İmamoğlu'nu gösterdi. Bu talep de CHP kanadından veto yeyince İYİ Parti'den sert bir tepki geldi.

İYİ PARTİ'DE 'KILIÇDAROĞLU' KIYIMI

İYİ Partili Cihan Paçacı, bir gazeteye verdiği demeçte, ''Parti yetkili kurulları şu an Kemal Bey'in adaylığını onaylayacak noktada değil'' diyerek sokağın sesine kulak vermeleri gerektiğini söylemişti. Yaşananlar 6'lı masadaki krizi bir kez daha gözler önüne sererken Paçacı, gelen tepkiler sonrası apar topar İYİ Parti'den istifa etmek zorunda kaldı.

11'İNCİ TOPLANTIDAN 'ANKET' KRİZİ ÇIKTI: "HALKIN TERCİHLERİNİ YANSITACAK..."

9 saat süren 11. toplantıdan da aday çıkmazken krizi perdelemek isteyen masa üyeleri yine ortak aday söylemine sığınıp Başkan Erdoğan'ın adaylığını hedef aldılar.

Toplantı sonrası yapılan yazılı duyuruda yer alan "Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda altı siyasi partinin istişare, uzlaşı ve halkın tercihlerini yansıtacak şekilde çalıştığını buradan duyurmak isteriz" cümlesi ise tüm dikkatleri üzerine topladı.

Söz konusu cümlede yer alan 'halkın tercihleri' ifadesi İYİ Parti'nin aday belirleme yöntemleri olarak anketlerin kullanılmasını talep etmesini akıllara getirdi.

Bilindiği üzere İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda Meral Akşener, adayın belirlenme yöntemlerine ilişkin kurmaylarının önerilerini dinlemişti. İYİ Partililer Akşener'e adı geçen tüm aday adaylarının isminin yer alacağı bir anket yapılmasını önermişti.

11. toplantı sonrası açılan 'halkın tercihi' söylemine perdelenmiş anket kartı İYİ Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını önüne çektiği set olarak yorumlandı.

"HALKIN TERCİHİ İMAMOĞLU" ALGISIYLA KILIÇDAROĞLU EKARTE EDİLECEK

Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağına dair kafa yapısında bulunması ve sık sık Ekrem İmamoğlu'nun önüne açması buna en net örnek.

İYİ Parti eliyle masaya dayatılan olası anketlerle "Halkın tercihi İmamoğlu" algısının yayılıp Kılıçdaroğlu'nun ekarte edilebileciği de konuşulanlar arasında.

FONDAŞ 'ANKET KUMPASI'NA UYANDI

Fondaş meyda aktörlerinden CHP yandaşı Nevşin Mengü, bu duruma dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Mengü, "İYİ Parti aday belirleme sürecinde anketlerin de dikkate alınmasını istiyor. 'Halk tercihi' ifadesi anket tercihini işaret ediyor gibi görünüyor" dedi.

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