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Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Bülent Kuşoğlu'ndan Akşener ve İmamoğlu'na üstü kapalı gönderme: "Nifak sokuyorlar"

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Giriş Tarihi: 26.01.2023 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun yardımcısı Bülent Kuşoğlu’ndan Akşener ve İmamoğlu’na üstü kapalı gönderme: Nifak sokuyorlar

İYİ Parti ile CHP arasında yaşanan 'adaylık' kavgası bugün ayyuka çıktı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıkta diretmesi durumunda "kendi adayımızı çıkarırız" restini çekti. 6'lı masanın 11'inci toplantısı öncesinde yapılan açıklama Paçacı'nın İYİ Parti'den istifasıyla noktalandı. Yaşananlar sonrası katıldığı bir konferansta konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyen Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'na üstü kapalı göndermelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyenlerin parayla bu açıklamaları yaptığını iddia eden Kuşoğlu, "Onun için aramıza nifak sokmak istiyorlar. Hiç şüpheniz olmasın, aramıza nifak sokmak için de para gücünü kullanıyorlar, tehdit ediyorlar, şantaj yapıyorlar." dedi.

Bugün 11'inci kez bir araya gelen ve ilk kez aday ismi konuşacaklarını duyuran 6+1'li masada, krizlerin ardı arkası kesilmiyor.

Bilindiği üzere, adaylığını birçok kez ilan eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından veto ediiyordu.

Akşener adaylık için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret etmiş, bu talebi de CHP Genel Merkezi tarafından reddedilmişti.

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALAN İYİ PARTİLİ PAÇACI'YI GÖREVDEN ALDILAR!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, bugün yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun diretmesi durumunda kendi adaylarını çıkaracaklarını söyledi ve ortalık karıştı.

Paçacı, apar topar İYİ Parti'deki görevinden el çektirildi ve istifa etmek zorunda kaldı.

CHP'DEN İYİ PARTİ VE İMAMOĞLU'NA SALVOLAR: "NİFAK SOKUYORLAR"

Tüm bu yaşananların ışığında dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyenlerin parayla bu açıklamaları yaptığını iddia ederek, "Onun için Kılıçdaroğlu olsun istemiyorlar cumhurbaşkanı. Onun için bu sistemi değiştirmek istiyorlar" dedi.

"PARA VERİP ARAMIZA NİFAK SOKUYORLAR"

İYİ Partili isimlerin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin olumsuz açıklamalarının ardından bir konferansta konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu devreye girdi, Cumhuriyet tarihinde olmamış, birçok ülkede de olmamış bir şeyi başardı. Bakın bizim haricimizdeki diğer partilere; İYİ Parti, milliyetçi kökten gelen bir parti. Demokrat Parti, merkez sağ partisiydi. Saadet Partisi, Milli Görüş'ün partisiydi. Gelecek Partisi ve DEVA Partisi, AK Parti'den kopan partilerdir. Birisi başbakanıydı, bir tanesi de başbakan yardımcısıydı, Dışişleri Bakanı'ydı orada. Davutoğlu da Dışişleri Bakanlığı yaptı orada. Bunları bir araya getirebildi ve oyun planlarını bozdu. Bugün sıkıntıya girmelerinin, ellerinin ayaklarının titremesinin sebebi de budur." diye konuştu.

İsim vermeden Ekrem İmamoğlu'na ve onu parlatarak Kılıçdaroğlu karşısında aday yapmaya çalışan Akşener'e göndermelerde bulunan Kuşoğşu, "Onun için Kılıçdaroğlu olsun istemiyorlar cumhurbaşkanı. Onun için bu sistemi değiştirmek istiyorlar. Onun için aramıza nifak sokmak istiyorlar. Hiç şüpheniz olmasın, aramıza nifak sokmak için de para gücünü kullanıyorlar, tehdit ediyorlar, şantaj yapıyorlar. Eğer aramızdan birilerinin eli ayağı titremişse, yanlış bir şeyler söylüyorsa bilin ki bunlardan dolayıdır. Yoksa görüşleri falan değişmiş değildir" ifadelerini kullandı.

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