Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Bülent Kuşoğlu'ndan Akşener ve İmamoğlu'na üstü kapalı gönderme: "Nifak sokuyorlar"

"PARA VERİP ARAMIZA NİFAK SOKUYORLAR"

İYİ Partili isimlerin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin olumsuz açıklamalarının ardından bir konferansta konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu devreye girdi, Cumhuriyet tarihinde olmamış, birçok ülkede de olmamış bir şeyi başardı. Bakın bizim haricimizdeki diğer partilere; İYİ Parti, milliyetçi kökten gelen bir parti. Demokrat Parti, merkez sağ partisiydi. Saadet Partisi, Milli Görüş'ün partisiydi. Gelecek Partisi ve DEVA Partisi, AK Parti'den kopan partilerdir. Birisi başbakanıydı, bir tanesi de başbakan yardımcısıydı, Dışişleri Bakanı'ydı orada. Davutoğlu da Dışişleri Bakanlığı yaptı orada. Bunları bir araya getirebildi ve oyun planlarını bozdu. Bugün sıkıntıya girmelerinin, ellerinin ayaklarının titremesinin sebebi de budur." diye konuştu.