AK Parti Gençlik Kolları'ndan Kur'an tilaveti eşliğinde İsveç tepkisi
İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma skandalına bir tepki de AK Parti Söke Gençlik Kolları'ndan geldi. AK Partili gençler Kuran tilaveti eşliğinde, İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki gösterdi.
AK Parti Söke Gençlik Kolları, İsveç'te İslam düşmanı aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemine AK Parti Söke Gençlik Kolları da sessiz kalmadı. AK Partili gençler Kuran tilaveti eşliğinde İsveç'teki rezil eyleme tepki gösterdi.
AK Parti Söke Gençlik Kolları tarafından düzenlenen tepki eyleminde şu açıklama yapıldı:
"Garbın tek dişi kalmış canavarları kutsal Kitabımız Kuranı Kerim ve Peygamberimize saygısızlıklarının bedelini misliyle ödeyecektir. İsveç'te son günlerde yaşanan Ahlaksız ve Çirkin Saldırılara olan tepkimizi Ümmet bilinci ve Milli şuurla ortaya koymak üzere Bu kutsal gece de Kuran-ı Kerim Tilaveti vesilesiyle bir araya gelmiş cemaatimiz nezdinde AK Parti Söke teşkilatları olarak açıklama yapmak zarureti doğmuştur. Yaradanın dünyayı O'nun yüzü suyu hürmetine yarattım övgüsüne Mahsar Peygamberimiz (SAV) ve dünyaya gelmiş son ve mevcudiyetini koruyan kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim üzerinden yapılan fütursuzca saldırıları AK Davaya gönül vermiş bu ümmetin fedaileri olarak lanetliyoruz.
Saygı sınırlarını aşan saldırı maksatlı yapılmış eylem ve söylemlerin ifade özgürlüğü maskesi ile savunmaya çalışan şer odaklarının özürleri kabahatlerinden büyük olduğunu net bir dille ifade etmek isteriz. Kendi din ve inançlarına yapılan bir saldırıda hunharca ve zalimce tepki gösterenlerin daha fazlasını bu yüce Millet ve ümmetin değerlerine yapıldığında ifade özgürlüğü gibi bahanelerle savunmaya çalışması kabul edilemez olduğu uluslararası çevrelerce de kabul görmelidir. Şu bilinmedik ki tüm İslam dünyası Peygamberimizden aldığı düstur ile İslamiyet'in doğuşundan günümüze kadar hiçbir Kutsal kitaba saldırı yapmamıştır. Hatta yapan kim olursa olsun karşısında dimdik durmuştur. Ki bunun en güzel göstergesi peygamberimiz Hz Muhammed (SAV) in övgüsüne mazhar olmuş şanlı komutan Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'un fetih günü çok kanlı bir fetih olmasina rağmen askerlerine hiçbir din mensubuna kadınlara, çocuklara, kiliselere ve Kutsal kitaplara zarar verilmeyecek dokunulmayacak emrini vermesidir.
İnanç özgürlüğü ve kutsal değerler üzerinde bin seneden daha fazla hüküm sürdüğümüz coğrafya da sayısız kez ispat etmiş bir Millet olarak yapılan bu hain saldırılara karşı sessiz kalmayacağımızı gerektiğinde bedelini misliyle ödeteceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu gafil şer ittiffakları ve uzantılarının kafalarına vura vura ders niteliğinde öğreten son yüzyılın lideri Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde tüm dünyaya ispat edeceğimizden hiç bir Müslüman kardeşimizin zerrece şüphesi olmasın. Bugüne kadar demokrasi insan hakları ve kutsal değerler gibi kavramların dokunulmaz üstünlüğünü ecdadımızdan miras bilinç ve şuur ile bu insanlık fakiri güruha tüm uluslararası çevreler önünde gerekli dersi bugüne dek verdik ve vermeye devam edeceğiz.
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