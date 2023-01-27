AK Parti Gençlik Kolları’ndan Kur’an tilaveti eşliğinde İsveç tepkisi

Saygı sınırlarını aşan saldırı maksatlı yapılmış eylem ve söylemlerin ifade özgürlüğü maskesi ile savunmaya çalışan şer odaklarının özürleri kabahatlerinden büyük olduğunu net bir dille ifade etmek isteriz. Kendi din ve inançlarına yapılan bir saldırıda hunharca ve zalimce tepki gösterenlerin daha fazlasını bu yüce Millet ve ümmetin değerlerine yapıldığında ifade özgürlüğü gibi bahanelerle savunmaya çalışması kabul edilemez olduğu uluslararası çevrelerce de kabul görmelidir. Şu bilinmedik ki tüm İslam dünyası Peygamberimizden aldığı düstur ile İslamiyet'in doğuşundan günümüze kadar hiçbir Kutsal kitaba saldırı yapmamıştır. Hatta yapan kim olursa olsun karşısında dimdik durmuştur. Ki bunun en güzel göstergesi peygamberimiz Hz Muhammed (SAV) in övgüsüne mazhar olmuş şanlı komutan Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'un fetih günü çok kanlı bir fetih olmasina rağmen askerlerine hiçbir din mensubuna kadınlara, çocuklara, kiliselere ve Kutsal kitaplara zarar verilmeyecek dokunulmayacak emrini vermesidir.