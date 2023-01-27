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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Tunç Soyer’in iddialarına yalanlama: İZBAN için 2,8 milyon dolarlık yatırım yapıldı

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Giriş Tarihi: 27.01.2023
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Tunç Soyer’in iddialarına yalanlama: İZBAN için 2,8 milyon dolarlık yatırım yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İZBAN Projesi için Bakanlıkça yapılan yatırımın yaklaşık 2 milyar 850 milyon dolar olduğunu belirterek, "İzmir halkının hizmetine sunduğumuz İZBAN Projesi'nin toplam yatırım tutarına bakıldığında, yüzde 70'in üzerindeki oranın Bakanlığımızca yapıldığı görülecektir." ifadesini kullandı.

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