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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Belçika’daki Türklere hitap etti: 14 Mayıs bizim için yeniden bir uyanış olacak

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.01.2023 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Belçika’daki Türklere hitap etti: 14 Mayıs bizim için yeniden bir uyanış olacak

Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sıkı bir çalışma yürütüyor. Türkiye’yi karşı karış gezen AK Partili isimler Avrupa’da da boy gösteriyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala başkanlığındaki heyet Belçika’nın Heusden-Zolder bölgesinde “Belçika’da Avrupalı Türklerle Buluşuyoruz” etkinliğine katıldı. Efkan Ala, burada Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı Avrupa'daki Türklere buluşturdu. Başkan Erdoğan, telefonla bağlandığı toplantıda seslenerek, "İnşallah 14 Mayıs bizim için yeniden sandıkların patlatıldığı bir uyanış olacak ve Avrupa da buna en güzel cevabı verecek." mesajını verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala başkanlığındaki heyetin Belçika'nın Heusden-Zolder bölgesinde "Belçika'da Avrupalı Türklerle Buluşuyoruz" etkinliğine telefonla katılarak konuşma yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN: BİLECİK'TE 30 BİN KİŞİ VARDI

Belçika'daki vatandaş buluşmasına gösterilen ilgiye teşekkürlerini ileten Başkan Erdoğan, kendisinin de (27 Ocak) Bilecik'te toplu açılışa katıldığını ve 30 bin kişinin katıldığı miting yaptığını söyledi.

Başkan Erdoğan, "Yağmura rağmen hamdolsun halkımız şimdiden 14 Mayıs'a hazırlanıyor. Ben inanıyorum ki Belçika'da sizler şimdiden seçime hazırlanıyorsunuz." diye konuştu.

"14 MAYIS BİZİM İÇİN YENİDEN BİR UYANIŞ"

Seçime hazırlanan tüm görevlilere Türkiye'den selamlarını gönderdiğini ifade eden Başkan Erdoğan, "İnşallah 14 Mayıs bizim için yeniden sandıkların patlatıldığı bir uyanış olacak ve Avrupa da buna en güzel cevabı verecek." şeklinde konuştu.

ALA: HER PROBLEMİNİZ BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİDİR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala da Belçika'da ve Türkiye'de seçimlerin yaklaştığına işaret ederek, oy kullanmanın önemini vurguladı, oy kullanma hakkı olan herkesin bulundukları toplumlara siyasal katılım sağlaması gerektiğini ifade etti.

Ala, Türk toplumunun ihtiyaçlarını dinledikten sonra sorunlara çare bulmak için çalışacaklarını belirterek, "Dile getirdiğiniz her probleminiz bizim için çok kıymetlidir. Onu alıyoruz, devletin en alt kademesine kadar, sonunda Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz ediyoruz ve oralarda mutlaka değerlendiriliyor." dedi.

Türkiye'nin Belçika ve AB ilişkilerini "kazan-kazan" politikası çerçevesinde yürüttüğünü ifade eden Ala, Türkiye'nin bölgesel bir güç, küresel bir aktör haline geldiğini bildirdi.

Ala, Türkiye'nin son olarak Ukrayna tahılının dünyaya açılması, Rusya-Ukrayna esir takası, iki ülkenin bakanlarının buluşturulması gibi diplomatik başarılara imza attığını dile getirdi. Ala, bunun Türk halkının ortaya koyduğu iradeyle mümkün olduğunu vurguladı.

Dünyanın tüm ülkelerinde sorunlar olduğunu, Türkiye'nin fırsatlara odaklanarak sorunların altında kalmadan çözümler aradığını söyleyen Ala, sorunları en az maliyetle çözmenin yolunun siyaset ve demokrasi olduğunu, İslam dünyasında demokrasisi Türkiye ile yarışacak ülke bulunmadığını bildirdi.

"Türkiye'yi de Belçika'yı da daha ileri götürmek istiyoruz." diyen Ala, 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye'nin geri götürülmesine yönelik çabaları Türk halkının bozduğunu vurguladı.

BÜYÜKELÇİ UYSAL: BÜYÜKELÇİLİĞİMİZ TÜRKLERİN HİZMETİNDE

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal da önceki haftalarda güven mektubunu Belçika Kralı Philippe'e ileterek görevine başladığını, bir süredir ülkedeki Türklerle bir araya geldiğini ifade etti. Cumhuriyetin 100. yıl dönümü, Belçika ile diplomatik ilişkilerin ise 185. yılı olduğunu hatırlatan Uysal, iki olayı da kutlayacaklarını, vatandaşların katılımını beklediklerini söyledi.

Uysal, Belçika'da yaşayan Türklerin çok önemli işler başardığını, bununla iftihar duyduğunu kaydederek, Büyükelçiliğin bütün birimleriyle Belçika'daki Türklerin hizmetinde olduğunu vurguladı.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) Genel Başkanı Köksal Kuş da Paris ve Lyon'daki Türk toplumunu da ziyaret ettiklerini, Belçika'da yaşayan Türklerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını dinleyeceklerini, bunlara çözüm bulmaya çalıştıklarını belirtti.

Etkinliğe AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, AK Parti Adıyaman Milletvekili Fatih Toprak, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Uysal, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz, Anvers Başkonsolosu Batu Kesmen, AK Parti 26. Dönem Milletvekili Ömer Serdar, UİD Genel Başkanı Kuş, AK Parti Brüksel Temsilcisi Ruhi Açıkgöz, UİD Belçika Bölge Başkanı Enis Çimen ve Belçika'daki bazı Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İŞTE AK PARTİ'NİN BELÇİKA TEMASLARI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, Belçika temaslarına dair sosyal medyadan açıklama yaptı.

Ala, "Belçika Brüksel'de Uluslararası Demokratlar Birliği (UID)'nin bölge başkan ve yöneticileriyle bir araya geldik. Diyanet Vakfı'nı ziyaret ettik. Brüksel'de vatandaşlarımızla bir araya geldik, işyerlerini ziyaret ettik." dedi.




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