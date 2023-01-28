Başkan Recep Tayyip Erdoğan Belçika’daki Türklere hitap etti: 14 Mayıs bizim için yeniden bir uyanış olacak

Dünyanın tüm ülkelerinde sorunlar olduğunu, Türkiye'nin fırsatlara odaklanarak sorunların altında kalmadan çözümler aradığını söyleyen Ala, sorunları en az maliyetle çözmenin yolunun siyaset ve demokrasi olduğunu, İslam dünyasında demokrasisi Türkiye ile yarışacak ülke bulunmadığını bildirdi.

"Türkiye'yi de Belçika'yı da daha ileri götürmek istiyoruz." diyen Ala, 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye'nin geri götürülmesine yönelik çabaları Türk halkının bozduğunu vurguladı.