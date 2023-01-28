Meral Akşener'den 'Diyarbakır' gazını alan İYİ Partililerin dili çözüldü: "HDP kapanırsa bize oy verecekler"

İttifak ortakları HDP ile yan yana gelmekten kaçınan ve "HDP'nin olduğu masada olmayız" tiyatrosuna girişen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da yaptığı konuşmada, "Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse biz varız" diyerek yeni bir çözüm süreci vaadinde bulunup PKK'ya göz kırpmıştı. Akşener'den gazı alan İYİ Partililerin de HDP konusunda dilleri çözüldü. Akşener'in Başdanışmanı Ahmet Eşref Fakıbaba, katıldığı canlı yayında, hakkında kapatma davası bulunan HDP'ye ilişkin, "İnşallah kapanmaz HDP. Kapanırsa da bize oy verecekler" itirafında bulundu.