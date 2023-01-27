İstanbul'da doğal gaz borusu patladı: 3 araç alev aldı
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yer alan Çırpıcı Mahallesi Çayır Sokak'ta yolun altında bulunan doğal gaz borusu patladı. Çevredeki araçlardan 3 tanesi patlama sonrası alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkan yangın söndürüldü.
Zeytinburnu Veliefendi'de sokakta doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlama meydana geldi.
3 ARAÇ ALEV ALDI
Patlama sonrası tutuşan 3 araç alev alev yandı. Yolda çukur oluştu.
Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri araçlardaki yangını söndürürken çalışmalar sürüyor.
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