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İstanbul'da doğal gaz borusu patladı: 3 araç alev aldı

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Giriş Tarihi: 27.01.2023 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023
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İstanbul’da doğal gaz borusu patladı: 3 araç alev aldı

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yer alan Çırpıcı Mahallesi Çayır Sokak'ta yolun altında bulunan doğal gaz borusu patladı. Çevredeki araçlardan 3 tanesi patlama sonrası alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkan yangın söndürüldü.

Zeytinburnu Veliefendi'de sokakta doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlama meydana geldi.

3 ARAÇ ALEV ALDI

Patlama sonrası tutuşan 3 araç alev alev yandı. Yolda çukur oluştu.

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araçlardaki yangını söndürürken çalışmalar sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

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