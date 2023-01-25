Ankara kulislerindeki son gelişmeler! A Haber Muhabiri Rüya Akkuş anlattı: AK Parti sürpriz isimleri aday yapacak, muhalefette sandalye sayısı üzerinden tartışma var

Kritik bir önem arz eden 2023 seçimlerine sayılı günler kaldı. Dünyanın önde gelen birçok basın kuruluşu, Türkiye'de gerçekleşecek seçimlerin 2023'ün en önemli seçimleri olduğu vurgusunu yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, normal şartlarda haziran ayında yapılması beklenen seçimlerin, birkaç hafta öne çekileceğini belirterek, 14 Mayıs tarihini işaret etti.

TBMM'de seçim konusunda ortak bir karar alınmaması durumunda 10 Mart'ta seçim kararı alacağını ifade eden Başkan Erdoğan, "Resmi olarak cumhurbaşkanının bir yetkisi var. 10 Mart'ta cumhurbaşkanı olarak biz bu yetkimizi kullanacağız ve ondan sonra 60 gün süre var." diye konuştu.