Ankara kulislerindeki son gelişmeler! A Haber Muhabiri Rüya Akkuş anlattı: AK Parti sürpriz isimleri aday yapacak, muhalefette sandalye sayısı üzerinden tartışma var
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılacağını açıklaması sonrası, siyaset kulisleri hareketlendi. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Erdoğan olarak aylar öncesinden açıklanmasına rağmen Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı henüz kamuoyuna duyurulmadı. Aday olacak isim üzerinden birbirine giren muhalefet kanadına ilişkin son bilgileri aktaran A Haber Muhabiri Rüya Akkuş, krizin sadece isim olmadığını, milletvekili sandalye sayıları üzerinden de tartışmaların yaşandığını vurguladı. AK Parti'nin ise seçime yarın yapılacakmış gibi hazır olduğunu vurgulayan Akkuş, "Erdoğan'ın 100'ün üzerinde seçim mitingi yapması bekleniyor. AK Parti çok kapsamlı olarak seçime hazır" dedi. Akkuş, AK Parti'nin kamuoyu tarafından sevilen ve değer gören sürpriz isimleri milletvekili adayı göstereceğini de ifade etti. İşte Ankara'daki son kulis bilgileri...
Kritik bir önem arz eden 2023 seçimlerine sayılı günler kaldı. Dünyanın önde gelen birçok basın kuruluşu, Türkiye'de gerçekleşecek seçimlerin 2023'ün en önemli seçimleri olduğu vurgusunu yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, normal şartlarda haziran ayında yapılması beklenen seçimlerin, birkaç hafta öne çekileceğini belirterek, 14 Mayıs tarihini işaret etti.
TBMM'de seçim konusunda ortak bir karar alınmaması durumunda 10 Mart'ta seçim kararı alacağını ifade eden Başkan Erdoğan, "Resmi olarak cumhurbaşkanının bir yetkisi var. 10 Mart'ta cumhurbaşkanı olarak biz bu yetkimizi kullanacağız ve ondan sonra 60 gün süre var." diye konuştu.
ANKARA KULİSLERİNDEKİ SON GELİŞMELER
Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Erdoğan olarak aylar öncesinden açıklanmasına rağmen Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı henüz kamuoyuna duyurulmadı.
Aday olacak isim üzerinden birbirine giren muhalefet kanadına ilişkin son bilgileri aktaran A Haber Muhabiri Rüya Akkuş, krizin sadece isim olmadığını milletvekili sandalye sayıları üzerinden de tartışmaların yaşandığını vurguladı.
AK Parti'nin ise seçime yarın yapılacakmış gibi hazır olduğunu vurgulayan Akkuş, "Erdoğan'ın 100'ün üzerinde seçim mitingi yapması bekleniyor. AK Parti çok kapsamlı olarak seçime hazır" dedi.
Akkuş, AK Parti'nin kamuoyu tarafından sevilen ve değer gören sürpriz isimleri milletvekili adayı göstereceğini de ifade etti.
İşte A Haber Muhabiri Rüya Akkuş'un Ankara'dan son kulis bilgileri...
"AK PARTİ YARIN SEÇİM OLSA DA HAZIR"
"AK Parti seçimlere çok hazır. Başından beri bu tarih hazırlanmadan önce nasıl bir şablon oluşturulacağına bakılıyordu. Erdoğan, '14 Mayıs' dedi ama Meclis'ten karar çıkmazsa da '10 Mart itibarıyla ben bu kararı imzalayacağım' vurgusu yaptı. AK Parti'nin projeksiyonu bu şekilde netlik kazandı.
SEÇİM KARARI ALINDIĞI SÜREÇTE NELER YAŞANACAK?
Meclis'te bir uzlaşı sağlanamazsa, dolayısıyla Cumhurbaşkanı Anayasanın 116. Maddesiyle ülkeyi seçime götürecek. 48 saatlik bir süreç başlayacak, karar Resmi Gazete'de yayımlanacak.
Beklenen şu, 12 Mart gibi bu karar yayınlanacak Yüksek Seçim Kurulu da 13 Mart'ta takvimi başlatacak.
"KAMUDA İSTİFALAR BAŞLAYACAK"
7 günlük süre söz konusu bu süre zarfından kamudan istifalar gelmeye başlayacak. AK Parti teşkilatından da istifalar gelmeye başlayacak.
Ocak ayının içerisinde teşkilattan istifalar gelmeye başladı. Dün 5 il başkanı istifa etti, 4'ünün yerine de atama yapıldı. Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde beraberlerdi dün. Buna devam olarak 13-18 Mart arasında istifalar alınacak. Aday adaylığı başvuruları da alınacak.
AK Parti'nin hemen girişinde bir alan var ve bu salona gelerek başvuru yapacaklar. Geçtiğimiz seçimlerde 7 bin 500'ün üzerinde aday başvurmuştu. Bu seçimde 10 binin üzerinde katılım bekleniyor. Kimlerin istifa edeceği de belli... AK Parti esasen kamuda çok fazla istifa istemiyor. İl başkanlarının da istifa etmesini istemiyor. Oluruna bakılıyor, belirlenen kişiler istifa ediyor.
AK PARTİ'DEN 3 SORULUK 'MİLLETVEKİLİ ADAYI' ANKETİ
AK Parti 8 Nisan'a kadar listesini hazırlayacak, buyrun bunlar bizim milletvkeili adaylarımız diyecek. Bu adaylar neye göre belirlenecek? 81 ilde 300 farklı bölgede, her bölgenin demografik yapısına göre anket çalışması yapıldı.
3 soru soruldu; 'yarın seçim olsa kimi görmek istersiniz', 'sizin beldenize en fazla kim hizmet etti', 'yarın ihtilaflı bir durum yaşansa, siz sizin kime hakemlik yapmak istersiniz' şeklinde...
"SÜRPRİZ İSİMLER ADAY GÖSTERİLEBİLİR"
Siyaset dışı sorular... AK Parti çok sürpriz isimleri de kadrosuna dahil edecek. Halkın benimsediği, belki sanatçı, spocu ya da kanaat önderlerini listelerde göreceğiz.
"YENİ VAATLER VE SÜRPRİZLER AÇIKLANACAK"
Tüm bunlardan yola çıkarak bir liste oluşturulacak. 8 Nisan'dan sonra AK Parti 23 farklı başlık altında seçim beyannamesiyle müjdeler verecek vaatler verilecek. Sürpriz şeylerin de yaşanması bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN 100'ÜN ÜZERİNDE MİTİNG YAPACAK
Sloganlar ve afişler hazır. İlk miting tarihleri de merak ediliyor ama program yok. Erdoğan'ın 10 Mart'tan sonra gittiği ilk il, seçim mitingi olacak. Her hafta sonu bir büyükşehirde olacak. Hafta içi bir gün de diğer illere gidecek. 100'ün üzerinde miting yapması bekleniyor. Çok kapsamlı olarak AK Parti hazır. Yarın bile seçim olsa gidebiliriz pozisyonunda.
MUHALEFETTEKİ GELİŞMELER: ADAY BELLİ DEĞİL, KRİZ KOLTUK SAYISINA DA TAŞTI
Henüz aşamaya gelebilmiş değiller. Anlaşılması gereken bir sürü başlık var. Adayımızı yıpranmaması için gizleyeceğiz dediler. Seçim tarihi hazır olursa 2 gün içerisinde açıklarız dediler ama toplantı yarın yapacaklar. O aday kim olursa olsun yıprandı. Kılıçdaroğlu isminde uzlaşıldığı ve İYİ Parti'nin de ikna edildiği iddia ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun adı ittifak ortağı tarafından yıpratıldı, tamam artık olsun Kılıçdaroğlu dedikten sonra açıklanacak.
İYİ Parti'nin baraj sıkıntısı yok. İttifakı bozmuyor, kritik bazı yerlerde kendisi tek olarak seçime girecek. 6'lı masada Meclis'te olmayan birçok parti var. 25 vekilin verilmesi şeklinde planlar var. 25 tane sandalye CHP kendi hakkından vermiş olacak. Artılar eksiler şeklinde gidilecekse tablo bize bunu gösteriyor."
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