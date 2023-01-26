Batı güdümlü 6’lı ittifakta kriz! İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta’dan ’Hazine ve Maliye’yi ayırırız’ çıkışı

"ÖNCE ORTAK ADAY DAHA SONRA KADRO VE BAKANLIKLAR"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, "Her siyasi partinin devleti yönetme görevi üstlenildiğinde çalışacağı ekibi için kafasında mutlaka bir şeyler oluşacaktır. Zaten ekipler çalışıyor. Ama şu anda o aşamada değil işler. Önce ortak aday çıkacak daha sonra kadro ve bakanlıklar... Mesela yeni bakanlıklar da öngörüyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı ayrılmasını öngörüyoruz. Bunun gibi hususlar var. O da artık genel başkanların takdiri." dedi.