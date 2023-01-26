Batı güdümlü 6'lı ittifakta kriz! İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta’dan 'Hazine ve Maliye'yi ayırırız' çıkışı
Başkan Erdoğan’ın 14 Mayıs’ı işaret ettiği 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için az bir süre kaldı. Türkiye’nin kaderini şekillendirecek bu süreçte Cumhurbaşkanı adayını henüz açıklayamayan ve HDP’nin de gizli ittifakı olduğu 6'lı muhalif masa birbirine girmiş durumda. Daha seçime girmeden koalisyon pazarlıklarında kavgaya girişen Batı destekli masa üyelerinin krizi perdelemek için bakanlık sayısını artırıp 22 ya da 23'e çıkaracağı da konuşulmakta. Ayrıca İYİ Parti'den kaosu gözler önüne seren bir çıkış geldi. Partinin Grup Başkanvekili Erhan Usta, Halk TV’de yaptığı açıklamada "Önce aday ortaya çıkacak daha sonra kadro ve bakanlıklar" şeklide konuştu. Usta, yeni bakanlıklar açmayı planladıklarını ifade ederek Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ayrılmasını öngördüklerini bildirdi.
ADAY YOK PLAN ÇOK
Öyle ki her kafadan farklı seslerin yükseldiği Batı zorlamalı muhalif ittifak halen daha adayını kamuoyuna sunmuş değil.
KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER KAPIŞMASI
CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu, her defasında 'aday benim' çıkışı yapsa da bu söylem İYİ Parti kanadından sıcak karşılanmamakta.
Özellikle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'kazanacak bir aday' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'na karşı açık bir ifadeyle "Saraçhane tiyatrosunu" sergilediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekliyor.
Öte taraftan da masada baş gösteren koalisyon kavgası tüm dikkatleri üzerine topladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu denklemde masadaki diğer 5 genel başkanında da Cumhurbaşkanı Yardımcısı pozisyonuna getirileceği iddia edildi.
KRİZİ PERDELEMEK İÇİN BAKANLIKLARI ARTIRACAKLAR: "22-23 OLABİLİR"
Öte yandan her partiye bir bakanlığın 'kesinlikle' verileceği konuşulanlar arasında.
Masanın krizi perdelemek, çatlak sesleri kesmek adına 5-6 ek bakanlık açacağı böylelikle mevcuttaki bakanlık sayısının 22-23 olacağı da bir diğer iddia olarak karşımıza çıkmakta.
İYİ PARTİ'DEN "YENİ" BAKANLIK ÇIKIŞI
Bu bağlamda İYİ Parti'den ittifaktaki koalisyon pazarlıklarının çok sancılı geçtiğini dair şok bir çıkış sergilendi.
CHP fonlamalı Halk TV'ye konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Önce aday ortaya çıkacak daha sonra kadro ve bakanlıklar" sözleriyle koalisyonda köşe kapmaca furyasını açık etti.
"YENİ BAKANLIKLAR AÇILACAK' HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI AYRILACAK"
Türkiye'nin en önemli bakanlıklarını parça pinçik etmek isteyen masanın çekişmesini özetleyen sözler sarf eden Erhan Usta, yeni bakanlıklar açmayı planladıklarını belirterek Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ayrılmasını planladıklarını belirtti.
"ÖNCE ORTAK ADAY DAHA SONRA KADRO VE BAKANLIKLAR"
İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, "Her siyasi partinin devleti yönetme görevi üstlenildiğinde çalışacağı ekibi için kafasında mutlaka bir şeyler oluşacaktır. Zaten ekipler çalışıyor. Ama şu anda o aşamada değil işler. Önce ortak aday çıkacak daha sonra kadro ve bakanlıklar... Mesela yeni bakanlıklar da öngörüyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı ayrılmasını öngörüyoruz. Bunun gibi hususlar var. O da artık genel başkanların takdiri." dedi.
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