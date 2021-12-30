PKK'nın kadın çocuk demeden yaptığı işkence gözler önüne serildi! Duran Kalkan kampların kabusu olmuş! Lakabı hiç şaşırtmadı
Güvenlik güçleri tarafından saklandıkları tüm mağara ve inlerde köşeye sıkıştırılan PKK'nın gücü eridi. Dağ kadrolarına katılacak kimseyi bulamaz hale getirilen örgüt içindeki kadın ve çocukların maruz kaldığı işkence gözler önüne serildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, düzenlenen başarılı operasyonlarla ağır darbe alan ve aralarında sözde örgüt yöneticilerinin de bulunduğu birçok elemanını kaybeden bölücü terör örgütünde kadın ve çocukların uğradığı cinsel istismar ve tecavüz olayları örgütün kirli yüzünü gözler önüne seriyor.
Sıklıkla örgüte katılan küçük yaştaki çocuklara tecavüzü ile gündeme gelen terörist Kalkan'ın, sözde kurulan mahkemelerde tecavüze uğrayan kadınları konuşturmadan ajanlık, yalan söylemek ve kendisine iftira atmakla suçlu buldurarak infaz edilmelerini sağladığı teslim olan teröristlerin ifadelerine yansıyor.
TECAVÜZDEN HAMİLE KALDI ÇOCUĞUNA EL KOYDULAR
Örgüt içinde yaşananlar, güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin ifadelerine yansıdı. E.A. isimli teröristin tecavüzü sonucu hamile kaldığını belirten kadın terörist, örgütün, doğan çocuğa Avrupa'da satmak üzere el koyduğunu ve olay sonrası kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu söyledi.
SAPIKLIKLARI HERKES TARAFINDAN BİLİNİYOR
Gördüklerinden ve tecavüze uğrayanların anlattıklarından Kandil'deki örgüt elebaşlarının tam bir sapıklık içinde olduğunu anladığını dile getiren "Amed" kod adlı başka bir terörist de özellikle Murat Karayılan ve Duran Kalkan'ın çocuklar ve kadınlara düşkünlüğünün herkes tarafından biliniyor.
Örgütteki herkesin bu isimlerden nefret ettiğini anlattı. Kalkan, kamplardaki kadın teröristler arasında "Biçirpînin (sapık) Abbas" olarak anılıyor.
HAPSE ATIYORLAR İNFAZLA KORKUTUYORLAR
Güvenlik güçlerine 2017'de teslim olan PKK'lı terörist M.L.G. de 2016'da 16 yaşındayken PKK'nın Zap kampında kaldığı mağarada tecavüze uğradığını, şikâyet etse de ajanlık, yalan söylemek ve iftira atmakla suçlanıp sözde örgüt cezaevine gönderildiğini belirtti.
Terörist, PKK içinde başka cinsel istismar vakalarına da şahit olduğunu ifade etti. Güvenlik güçlerine 12 Eylül 2018'de teslim olan terörist G.C. de başka bir teröristin, çocuk yaştaki kıza tecavüz ettiğini ve kızın kaçmaması için infazla korkutulduğunu söyledi.
SURİYE'DEN ÇOCUKLARI KAÇIRIYORLAR
Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü barınma alanlarında 9-13 yaş grubundaki çocuklara eğitim verildiği biliniyor. Suriye'den kaçırılan küçük yaştaki çocukların da sözde genç taburu adı verilen bu oluşuma dahil edildiği, çocuk savaşçılardan oluşan sözde tabura terörist elebaşı Kalkan'ın komuta ettiği bildiriliyor.
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