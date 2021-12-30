PKK’nın kadın çocuk demeden yaptığı işkence gözler önüne serildi! Duran Kalkan kampların kabusu olmuş! Lakabı hiç şaşırtmadı

SAPIKLIKLARI HERKES TARAFINDAN BİLİNİYOR

Gördüklerinden ve tecavüze uğrayanların anlattıklarından Kandil'deki örgüt elebaşlarının tam bir sapıklık içinde olduğunu anladığını dile getiren "Amed" kod adlı başka bir terörist de özellikle Murat Karayılan ve Duran Kalkan'ın çocuklar ve kadınlara düşkünlüğünün herkes tarafından biliniyor.