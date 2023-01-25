Askerlik yerleri son dakika açıklandı mı? Askerlik sınıflandırma ne zaman belli olur 2023? e-Devlet sorgulama ekranı...
"Askerlik yerleri son dakika açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini tamamlayan adayların seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Peki, Askerlik yerleri son dakika açıklandı mı? Askerlik sınıflandırma ne zaman belli olur 2023? e-Devlet sorgulama ekranı...
"Askerlik yerleri son dakika açıklandı mı? Askerlik sınıflandırma ne zaman belli olur 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı 2023 celp ve sevk tarihlerini geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. Buna göre, 2023 Şubat celbi askerlik yerleri 25 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden duyuruldu. Peki, Askerlik yerleri son dakika açıklandı mı? Askerlik sınıflandırma ne zaman belli olur 2023? e-Devlet sorgulama ekranı...
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?
Şubat, Mart, Nisan celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Ocak tarihinde e-Devlet duyuruldu. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecekler.
Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.
Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edilecek.
Konu hakkında açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
ŞUBAT CELBİ ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.
Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edilecek.
YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 02 Şubat 2023
Er (2'nci Grup) 02 Mart 2023
Er (3'üncü Grup) 06 Nisan 2023
Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.
Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.
Yükümlüler, Askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.
Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.
7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.
Yükümlüler bu duyuru metnine https://MSB.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabileceklerdir.
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