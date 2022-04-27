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Pençe - Kilit sonrası PKK köşeye sıkıştı! Türk askeri bizi ortadan kaldıracak! Elebaşı Duran Kalkan'dan itiraf...

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Giriş Tarihi: 27.04.2022 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022
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Pençe - Kilit sonrası PKK köşeye sıkıştı! Türk askeri bizi ortadan kaldıracak! Elebaşı Duran Kalkan’dan itiraf...

Türkiye'nin Zap, Metina ve Avaşin-Basyan'daki terör koridorunda yürüttüğü Pençe-Kilit operasyonu sonrası iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK'da, örgüt elebaşı Duran Kalkan açıklamalarda bulundu. Kalkan "Gerilla üslenmesini ortadan kaldıracaklar. Bu gerçeği görmek lazım." itirafında bulundu.

Zap, Metina ve Avaşin-Basyan'daki terör koridorunun temizlenerek güvenli bölge oluşturulması amacıyla başlatılan Pençe-Kilit operasyonu başarıyla devam ediyor. Operasyon kapsamında terör örgütü PKK iyice köşeye sıkışırken, örgüt elebaşı Duran Kalkan, itiraf gibi açıklamalarda bulundu.

"BİZİ TÜMDEN YOK ETMEK İSTİYORLAR"

Örgütün medyasına konuşan terörist elebaşı, PKK'nın parça parça zayıflatıldığını ve sıranın merkez alana geldiğini söyledi. Kalkan, "Bizi tümden yok etmek istiyorlar" dedi.

"BİZİ ORTADAN KALDIRACAKLAR"

Terörist elebaşı Duran Kalkan, "ZAP Bölgesinde başarılı olurlarsa diğer gerilla bölgelerini, Hakurk'dan, Haftanin'e kadar tümden denetim altına alacaklar. Gerilla üslenmesini ortadan kaldıracaklar. Bu gerçeği görmek lazım." itirafında bulundu.

TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETMİŞTİ

Duran Kalkan, "Düşman bizi bazı alanlarda kuşatıp sınırlandırıp böyle mevzi savaşına çekmeye çalışıyor. Biz ise savaşı yayacağız. Bakur'da olacak, Türkiye'de olacak bu savaş, metropollerde çok daha etkili bir savaş durumu gelişecek. Kentlerde gelişecek, ovada gelişecek, dağda gelişecek. Yani buna göre hazırlıklar yapılmıştır" gibi küstah sözler sarfetti.

Duran Kalkan’dan Türkiye’ye küstah tehdit

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