Pençe - Kilit sonrası PKK köşeye sıkıştı! Türk askeri bizi ortadan kaldıracak! Elebaşı Duran Kalkan'dan itiraf...
Türkiye'nin Zap, Metina ve Avaşin-Basyan'daki terör koridorunda yürüttüğü Pençe-Kilit operasyonu sonrası iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK'da, örgüt elebaşı Duran Kalkan açıklamalarda bulundu. Kalkan "Gerilla üslenmesini ortadan kaldıracaklar. Bu gerçeği görmek lazım." itirafında bulundu.
Zap, Metina ve Avaşin-Basyan'daki terör koridorunun temizlenerek güvenli bölge oluşturulması amacıyla başlatılan Pençe-Kilit operasyonu başarıyla devam ediyor. Operasyon kapsamında terör örgütü PKK iyice köşeye sıkışırken, örgüt elebaşı Duran Kalkan, itiraf gibi açıklamalarda bulundu.
"BİZİ TÜMDEN YOK ETMEK İSTİYORLAR"
Örgütün medyasına konuşan terörist elebaşı, PKK'nın parça parça zayıflatıldığını ve sıranın merkez alana geldiğini söyledi. Kalkan, "Bizi tümden yok etmek istiyorlar" dedi.
"BİZİ ORTADAN KALDIRACAKLAR"
Terörist elebaşı Duran Kalkan, "ZAP Bölgesinde başarılı olurlarsa diğer gerilla bölgelerini, Hakurk'dan, Haftanin'e kadar tümden denetim altına alacaklar. Gerilla üslenmesini ortadan kaldıracaklar. Bu gerçeği görmek lazım." itirafında bulundu.
TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETMİŞTİ
Duran Kalkan, "Düşman bizi bazı alanlarda kuşatıp sınırlandırıp böyle mevzi savaşına çekmeye çalışıyor. Biz ise savaşı yayacağız. Bakur'da olacak, Türkiye'de olacak bu savaş, metropollerde çok daha etkili bir savaş durumu gelişecek. Kentlerde gelişecek, ovada gelişecek, dağda gelişecek. Yani buna göre hazırlıklar yapılmıştır" gibi küstah sözler sarfetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Sadakatsiz neden yok, yeni bölüm ne zaman? 27 Nisan Kanal D yayın akışı...
- MSB tarih verdi: Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olur? 2022 askerlik yerleri hangi gün açıklanacak?
- Emekliye çifte zam yüzleri güldürecek! Temmuz'da maaşlar artacak! Zamlı maaş listesi şekillendi: En düşük 5.753 TL...
- Okullarda maske zorunluluğu kaldırılmasının ardından ilk gün! Bakan Mahmut Özer: Uzun süredir bugünleri bekliyorlardı
- KPSS başvuru başladı mı? 2022 KPSS başvuru tarihi ne zaman? Ortaöğretim (lise), ön lisans, lisans, ÖABT, DHBT...
- Okullar 9 gün tatil mi son dakika? Okulların bayram tatili uzatıldı mı? MEB son açıklamalar...
- KİMPUR ne zaman işlem görecek? KİMPUR halka arz sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı? Borsa kodu ve hisse...
- Dul ve yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi var mı? Dul ve yetim maaşı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı, ne zaman verilecek?
- Yakamoz s245 2. sezon olacak mı? Netflix Yakamoz s245 2. kısım ne zaman çıkacak? İlk sezonda neler yaşandı?
- SSK Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi hangi gün ödenecek?
- Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet tesbih namazı, hacet namazı, 12 rekat nafile namazı nasıl kılınır?
- Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler hangileri? Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S.) Kadir Gecesi okuduğu dua