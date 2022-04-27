Pençe - Kilit sonrası PKK köşeye sıkıştı! Türk askeri bizi ortadan kaldıracak! Elebaşı Duran Kalkan’dan itiraf...

TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETMİŞTİ

Duran Kalkan, "Düşman bizi bazı alanlarda kuşatıp sınırlandırıp böyle mevzi savaşına çekmeye çalışıyor. Biz ise savaşı yayacağız. Bakur'da olacak, Türkiye'de olacak bu savaş, metropollerde çok daha etkili bir savaş durumu gelişecek. Kentlerde gelişecek, ovada gelişecek, dağda gelişecek. Yani buna göre hazırlıklar yapılmıştır" gibi küstah sözler sarfetti.