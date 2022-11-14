Teröristbaşı Duran Kalkan'dan itiraf: Kasım ayında sürekli eylem halinde olacağız
İstiklal Caddesi'nde PKK tarafından gerçekleştirilen ve 6 kişinin şehadete erdiği saldırı sonrası örgütten itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. Teröristbaşlarından Duran Kalkan, yayınladığı videoda, PKK'nın kuruluş ayı olan kasım ayında, büyük küçük demeden eylem yapacaklarını söyledi. Kalkan, "Değişik yöntemlerle, farklı alanlarda sürekli eylem halinde olacağız. Kadın da eylem içinde olacak. Her yer eylem yeri, her an eylem anı olacak." diye konuştu.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan İstiklal Caddesi'nde dün akşam saatlerinde TNT tipi bomba patlatıldı. Terör eyleminde 6 vatandaşımız şehadete erdi, 81 kişi de yaralandı. Hain terör saldırısını gerçekleştiren Suriye uyruklu PKK'lı terörist Ahlam Albashır, İstanbul'da düzenlenen operasyonla emniyet güçlerince kıskıvrak yakalandı.
PKK ELEBAŞINDAN İTİRAF: "EYLEMLER DEVAM EDECEK"
Muhalefet temsilcileri saldırının PKK tarafından yapılmadığı algısını oluşturmak isterken teröristbaşlarından Duran Kalkan, eylemi kendilerinin gerçekleştirdiğini itiraf edercesine konuştu.
"KASIM AYI" VURGUSU: "HER YER EYLEM YERİ HER AN EYLEM ANI OLACAK"
PKK'nın kanalında videosu yayınlanan Duran Kalkan, örgütün kuruluş ayı olan kasım ayında eylemlerin süreceğini söyledi.
PKK'nın 'şehitler partisi' olduğunu söyleyen teröristbaşı, "Şehitleri anmak demek büyük mücadele etmek demek, kasım ayında da etkili gösteriler demek. Şimdiden kutlamalar, anmalar, büyük eylemler oluyor. 6 Kasım'daki eylemler oldu, gerilla direnişi tümüyle böyle." dedi.
Sürekli eylem halinde olacaklarını söyleyen Kalkan, "Küçük yapacağız, büyük yapacağız, çok değişik yol yöntemlerle yapacağız, farklı alanlarda yapacağız ama her yer eylem yeri her an eylem anı olacak. Kadın da genç de çocuk da yaşlı da böyle bir eylem içinde olacağız. Bunu bir yaşam tarzı alacağız. Kimse ne zaman sonu gelecek diye beklemesin." ifadelerini kullandı.
BEYOĞLU'NDAKİ PATLAMA SONRASI PKK'YI AKLAMA TELAŞI
Alçak saldırıyı PKK'nın gerçekleştirdiğinin ortaya çıkmasının ardından ortakları, örgütü aklama yarışına girmişti. PKK propagandasından hüküm giyen firari Ahmet Nesin, örgütün kanalında yaptığı açıklamada, yaşananların 'mizansen' olduğunu söyledi.
Firari FETÖ'cü Cevheri Güven ise, saldırıda soru işaretleri olduğunu söyleyip teröristlere arka çıktı. CHP tarafından fonlanan Halk TV'de ise emniyetin açıklamaları gerçekçi bulunmadı ve PKK'yı aklama telaşına girildi.
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