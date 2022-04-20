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PKK'nın sözde elebaşı Duran Kalkan'dan Türkiye'ye küstah tehdit! Çatışmaları metropol şehirlere yayacağız

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Giriş Tarihi: 20.04.2022 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022
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PKK’nın sözde elebaşı Duran Kalkan’dan Türkiye’ye küstah tehdit! Çatışmaları metropol şehirlere yayacağız

Mehmetçik'in Pençe-Kilit Operasyonu ile yerle bir ettiği PKK yuvalarına ilişkin açıklamalarda bulunan sözde elebaşı Duran Kalkan Türkiye'yi küstah sözlerle tehdit etti. Yapılan operasyonla iyice köşeye sıkışan PKK'lı Duran Kalkan çatışmayı metropol şehirlere yayacaklarını söyledi. İşte detaylar...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu sonrası PKK terör örgütü sözde lider kadrosundan elebaşı Duran Kalkan açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK TEHDİT

Mehmetçik'in terör yuvalarını yerle bir ettiği PKK'da sözde elebaşı Kalkan, Türkiye'ye yönelik tehdit içeren ifadeler kullandı.

ÇATIŞMALARI METROPOLLERE YAYMA

Duran Kalkan, "geçen yıldan ders ve tecrübe çıkararak" çatışmayı "metropollere" yayma tehdidinde bulundu.

"TÜRKİYE'DE OLACAK BU SAVAŞ"

Duran Kalkan, "Düşman bizi bazı alanlarda kuşatıp sınırlandırıp böyle mevzi savaşına çekmeye çalışıyor. Biz ise savaşı yayacağız. Bakur'da olacak, Türkiye'de olacak bu savaş, metropollerde çok daha etkili bir savaş durumu gelişecek. Kentlerde gelişecek, ovada gelişecek, dağda gelişecek. Yani buna göre hazırlıklar yapılmıştır" gibi küstah sözler sarfetti.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 30

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ın Zap, Avaşin- Basyan ve Metina bölgelerinde başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu'nun 3'üncü gününde bölgeye helikopterlerle indirme yapan Mehmetçiğin Zap'ta ilerleyişi sürüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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