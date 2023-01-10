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Mithat Sancar ittifak ortaklarına gözdağı verdi: Ortak aday istiyorsanız cesur olun

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Giriş Tarihi: 10.01.2023 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023
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Mithat Sancar ittifak ortaklarına gözdağı verdi: Ortak aday istiyorsanız cesur olun

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, ittifak ortakları 6'lı masaya, katıldığı canlı yayında gözdağı verdi. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği masanın kendileriyle görünmemek için çabaladığını vurgulayan Sancar, "Muhalefet partilerin bir adım attıklarını görmedik. Bizim 6'lı Masa'nın adayını beklememizi neden istesin insanlar?" ifadelerini kullandı. Ortaklarına 'cesur olun' çağrısı yapan Sancar, "Siyaset hakikatle yüzleşerek yapılsın. Hakikatleri görerek yapılsın. Sesimizi çıkarmayalım mı?" dedi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği, muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu 6'lı masa, kurulduğu günden bugüne aday konusunda net bir ismi ortaya koyamadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık talebi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den veto yedi. Adaylık üzerinden birbirine düşen iki lider, son olarak 'Saraçhane şovu ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı' üzerinden birbirine girdi.

CHP yandaşı gazeteciler, bu restleşme sonrası, Akşener'in Kılıçdaroğlu'na karşı aday olabileceğini iddia etti.

HDP'DEN AKŞENER VE YAVAŞ'A VETO

HDP vekili Garo Paylan, Yavaş ve Akşener'e kesinlikle destek vermeyeceklerini söyledi. Paylan, "Tutumumuz net, yani açıkladı MYK'mız. Meral Akşener veya Mansur Yavaş ismini asla destekleme şansımız yok." dedi.

HDP'DEN "KENDİ ADAYIMIZI ÇIKARIRIZ" RESTİ

Yaşananlar kamuoyunu bir hayli meşgul ederken, HDP kanadından dikkat çeken bir açıklama geldi.

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, hiçbir ittifakın yanında yer almayacaklarını söyleyerek, "HDP, kendi adayını çıkaracak" diye konuştu.

MİTHAT SANCAR İTTİFAK ORTAKLARINA GÖZDAĞI VERDİ: "ORTAK ADAY İSTİYORSANIZ CESUR OLUN"

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, ittifak ortakları 6'lı masaya, katıldığı canlı yayında gözdağı verdi.

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği masanın kendileriyle görünmemek için çabaladığını vurgulayan Sancar, "Muhalefet partilerin bir adım attıklarını görmedik. Bizim 6'lı Masa'nın adayını beklememizi neden istesin insanlar?" ifadelerini kullandı.

Ortaklarına 'cesur olun' çağrısı yapan Sancar, "Siyaset hakikatle yüzleşerek yapılsın. Hakikatleri görerek yapılsın. Sesimizi çıkarmayalım mı?" dedi.

"BİZİMLE YÜZLEŞEREK SİYASET YAPIN, CESUR OLUN" RESTİ

Sancar'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Bizim dışımızda kalan muhalefet partilerin bir adım attıklarını görmedik. Partinin dikkate alınmaması seçmen nezdinde kendisinin dikkate alınmamasıdır. Bizim aday belirlemek konusunda kararımız var diye çok açıklamamız mevcut. 'Evet şimdi kendi adayımızı, emek ve özgürlük ittifakı dahil adayı belirlemek için çalışmalarımızı başlattık' dedik. Biz yakında artık açıklayacağız. Neden mi yapıyoruz bunu? AK Parti'ye yarasın veya başka parti zarar görsün diye yapmıyoruz. Biz ikinci tura kalma iddiasıyla aday belirleyeceğiz.

Bizim 6'lı Masa'nın adayını beklememizi neden istesin insanlar? HDP seçmenine karşı sorumluluğu olan bir hamleyi yapıyor. Sahada araştırma yaptık, yüzde 74 HDP'nin kendi adayını belirlemesi doğru olandır deniyor. Biz istiyoruz ki siyaset hakikatle yüzleşerek yapılsın. Hakikatleri görerek yapılsın. Sesimizi çıkarmayalım mı?

Bu Türkiye için çıkış değil. 6'lı Masa doğrudan diyaloğa geçerse buna hayır demeyiz. Biz ikinci tura kalmayı hedefliyoruz. İkinci turun dinamikleri farklıdır, o zaman konuşulur. İktidarı değiştirmek için elimizden geleni yaparız. Bu konu 6'lı Masa'ya kayıtsız şartsız şekilde destek vermek anlamına gelmez. Bunun yollarını hakikatler üzerinden, hakiki politikalarla açmak için uğraşıyoruz."

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