Mithat Sancar ittifak ortaklarına gözdağı verdi: Ortak aday istiyorsanız cesur olun

"BİZİMLE YÜZLEŞEREK SİYASET YAPIN, CESUR OLUN" RESTİ

Sancar'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Bizim dışımızda kalan muhalefet partilerin bir adım attıklarını görmedik. Partinin dikkate alınmaması seçmen nezdinde kendisinin dikkate alınmamasıdır. Bizim aday belirlemek konusunda kararımız var diye çok açıklamamız mevcut. 'Evet şimdi kendi adayımızı, emek ve özgürlük ittifakı dahil adayı belirlemek için çalışmalarımızı başlattık' dedik. Biz yakında artık açıklayacağız. Neden mi yapıyoruz bunu? AK Parti'ye yarasın veya başka parti zarar görsün diye yapmıyoruz. Biz ikinci tura kalma iddiasıyla aday belirleyeceğiz.

Bizim 6'lı Masa'nın adayını beklememizi neden istesin insanlar? HDP seçmenine karşı sorumluluğu olan bir hamleyi yapıyor. Sahada araştırma yaptık, yüzde 74 HDP'nin kendi adayını belirlemesi doğru olandır deniyor. Biz istiyoruz ki siyaset hakikatle yüzleşerek yapılsın. Hakikatleri görerek yapılsın. Sesimizi çıkarmayalım mı?

Bu Türkiye için çıkış değil. 6'lı Masa doğrudan diyaloğa geçerse buna hayır demeyiz. Biz ikinci tura kalmayı hedefliyoruz. İkinci turun dinamikleri farklıdır, o zaman konuşulur. İktidarı değiştirmek için elimizden geleni yaparız. Bu konu 6'lı Masa'ya kayıtsız şartsız şekilde destek vermek anlamına gelmez. Bunun yollarını hakikatler üzerinden, hakiki politikalarla açmak için uğraşıyoruz."