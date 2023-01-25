25 Ocak 2023, Çarşamba
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Ebubekir Şahin, RTÜK Başkanlığına yeniden seçildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2023
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Ebubekir Şahin, RTÜK Başkanlığına yeniden seçildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi. Şahin, "Milli ve manevi değerlerimizi koruma görevini kesintisiz sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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