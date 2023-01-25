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6'lı masa öncesi CHP'de kritik toplantı! "Adayın açıklanacağı tarih" açıklanıyor

A Haber
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Giriş: 25.01.2023 13:38
6'lı masa yarın 11'inci kez bir araya geliyor. Liderler toplantıda cumhurbaşkanı adayı üzerinde değerlendirme yapmaya başlayacaklar. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.
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