HDP ittifakı birinci ağızdan itiraf etti! Mithat Sancar: Herkes biliyor bizim sayemizde kazandınız
CHP ve İYİ Parti, HDP ile kurdukları ittifakı reddetse de, 6'lı masanın 'gizli' ortağından yapılan açıklamalar her seferinde kirli iş birliğini gözler önüne seriyor. HDP'nin Eş Başkanı Mithat Sancar, CHP tarafından fonlanan Tele 1'in canlı yayınında, "Herkes biliyor ki o seçimler bizim verdiğimiz destekle kazanıldı. İstanbul'da ve bütün büyükşehirlerde bizim politikamız böyle oldu" itirafında bulundu.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği altılı masa, 2023 yılında yapılacak seçimler üzerinden birbirine düştü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a ise açık destek verdi.
HDP kanadı ise, Yavaş ve İmamoğlu'nun 'ikiyüzlü' olduğunu vurgulayarak adaylıklarına kapıyı kapattı.
Akşener, geçtiğimiz aylarda katıldığı canlı yayında, 2019 yerel seçimlerinden bu yana sürdürdükleri 'gizli' ittifakı dile getirmeden HDP ile aynı masada olmayacaklarını söyledi.
HDP İTTİFAKI YİNE İTİRAF ETTİ
CHP ve İYİ Parti, HDP ile kurdukları ittifakı reddetse de, 6'lı masanın 'gizli' ortağından yapılan açıklamalar her seferinde kirli iş birliğini gözler önüne seriyor.
HDP'nin Eş Başkanı Mithat Sancar, CHP tarafından fonlanan Tele 1'in canlı yayınında, "Herkes biliyor ki o seçimler bizim verdiğimiz destekle kazanıldı. İstanbul'da ve bütün büyükşehirlerde bizim politikamız böyle oldu" itirafında bulundu.
"HERKES BİLİYOR Kİ..."
Mithat Sancar, herkesin seçimlerdeki desteklerinden haberdar olduğunu belirtirken İstanbul ve büyükşehirlerde belediyelerin HDP desteğiyle kazanıldığını söyledi.
Sancar, "Herkes biliyor ki o seçimler bizim verdiğimiz destekle kazanıldı. İstanbul'da ve bütün büyükşehirlerde bizim politikamız böyle oldu." diye konuştu.
"ALTILI MASA'YA OLUMLU BAKIYORUZ"
Sancar, Altılı Masa'ya yaklaşımlarını da, "Biz 6'lı masayı olumlu buluyoruz, elbette farklı çizgilerden partilerin bir araya gelip mutabakata varmaları olumludur. Asıl söylemek istediğimiz şu, 2019 seçimlerinde bir politika belirledik. Hiç pazarlık, müzakere görüşmesi yapmadık. Bu iktidarı durdurmak için, batıda aday çıkarmadık. Ve herkes biliyor ki o seçimler bizim verdiğimiz destek ile kazanıldı. Bazen orada kafa karışıklığı da yaratılıyor. İstanbul seçimlerinde bizim oy oranımız Türkiye ortalamasının üzerindedir. Yüzde 16'lardadır. Bütün büyükşehirlerde bu şekilde oldu." diyerek itiraf etti.
"MERAL AKŞENER BUNA NE DİYECEK?"
Bu açıklamaların ardından AK Partili Alpay Özalan da sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu.
Özalan, "HDP'li Mithat Sancar, CHP ve İyi Parti ile ittifaklarını itiraf etti. İnkarcı, iki yüzlü Meral Akşener buna ne diyecek?" ifadelerini kullandı.
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