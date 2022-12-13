HDP ittifakı birinci ağızdan itiraf etti! Mithat Sancar: Herkes biliyor bizim sayemizde kazandınız

"ALTILI MASA'YA OLUMLU BAKIYORUZ"

Sancar, Altılı Masa'ya yaklaşımlarını da, "Biz 6'lı masayı olumlu buluyoruz, elbette farklı çizgilerden partilerin bir araya gelip mutabakata varmaları olumludur. Asıl söylemek istediğimiz şu, 2019 seçimlerinde bir politika belirledik. Hiç pazarlık, müzakere görüşmesi yapmadık. Bu iktidarı durdurmak için, batıda aday çıkarmadık. Ve herkes biliyor ki o seçimler bizim verdiğimiz destek ile kazanıldı. Bazen orada kafa karışıklığı da yaratılıyor. İstanbul seçimlerinde bizim oy oranımız Türkiye ortalamasının üzerindedir. Yüzde 16'lardadır. Bütün büyükşehirlerde bu şekilde oldu." diyerek itiraf etti.