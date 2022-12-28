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Son dakika: HDP'li Mithat Sancar ve CHP'li Engin Özkoç'un da aralarında bulunduğu 15 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları TBMM'de

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Giriş Tarihi: 28.12.2022 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022
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Son dakika: HDP’li Mithat Sancar ve CHP’li Engin Özkoç’un da aralarında bulunduğu 15 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları TBMM’de

Son dakika haberleri... HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un da aralarında bulunduğu 15 milletvekiline ait yeni dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu.

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