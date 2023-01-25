MİUS KIZILELMA ve Bayraktar TB3’ü uçuracak proje! Malazgirt için geri sayım başladı | İşte Bayraktar TB3’ün uçuş görüntüsü

Malazgirt, simülasyon alanında olduğu kadar son kullanıcıya da hitap eden çıktılar üretebilecek bir yapıya sahip bulunuyor. Yakın vadede HAVELSAN ve Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarını gidermeye odaklanan proje, ileri safhalarda çeşitli şekillerde son kullanıcılara da hitap edecek. Bu projenin sahip olduğu avantajları ve güçlü yapısını uzun vadede çeşitli seviyelerde açık kaynak olarak tüm dünyada erişime açmak hedefler arasında yer alıyor.

HAVELSAN'ın geçmiş projelerden gelen deneyim ve içerik kütüphaneleri Malazgirt'e aktarılırken şirketin içerik kütüphanesinde bulunmayan ürünler, kısa ve uzun vadede eklenecek ve içerik envanteri çeşitlendirilecek. Oyun teknolojilerinin sağladığı avantajlardan biri de yeni içeriklerin çok hızlı şekilde sisteme dahil edilebilmesi olacak. Bu sayede henüz planlama aşamasında olan birçok ürünle ilgili stratejik çalışmalar ve planlama faaliyetleri bu altyapı sayesinde gerçekleştirilebilecek.