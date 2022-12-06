HDP’li Pervin Buldan ve Mithat Sancar’dan skandal "sınır ötesi operasyon ve terörist başı Abdullah Öcalan" açıklaması
PKK’nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında skandal ifadeler kullandı. Sınır ötesi operasyona karşı çıkan Buldan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a destek mesajları verdi. HDP'nin diğer Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise muhalefete, "Operasyonlara karşı çıkın" çağrısı yaptı. İşte HDP kanasından gelen skandal açıklamalar…
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan sınır ötesi operasyona bir kez daha karşı çıktı.
PKK güdümlü vekil Buldan, bununla da kalmadı terör örgütlerinin sözcülüğüne soyundu.
HDP'NİN "KOBANİ" HAYALİ
Batı'nın kuklası Buldan, "(Sözde) Kobani öyle kolay kolay düşmez. Münbiç tel Rıfat size iktidar çıkamaz." ifadelerine yer verdi.
Ayrıca HDP'li Buldan, Meclis'teki bütçe konuşmasında skandal ifadeler kullandı.
BULDAN ELEBAŞI ÖCALAN'I AKLAMA ÇABASINA GİRİŞTİ
İmralı'da ömür boyu hapis cezasını çeken terörist başı Abdullah Öcalan'a destek mesajları verdi ve "Milyonlar tecrit sonlandırılmasını istemektedir." dedi.
HDP TAHRİKLERİNE YENİSİ EKLEDİ
Buldan'ın ardından Meclis kürsüsüne gelen diğer HDP'li isim ise Eş Genel Başkan Mithat Sancar idi.
Sancar da muhalefete operasyonlara karşı çıkın çağrısı yaptı.
TSK VURDU SES HDP'DEN ÇIKTI!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya vurduğu darbenin acısı ile kalleş örgütün sözcülüğünü yapan Sancar, "Bu bütçe savaş bütçesidir. Buna karşı net tutum sergilemek muhalefetin tarihsel görevi sorumluluğudur." şeklinde tahrik dolu ifadeler kullandı.
CHP'NİN HDPKK'YA DİYETİ
Sancar'ın bu son açıklaması, CHP'nin HDP'ye bakanlık vaadini akıllara getirdi.
Sancar, "HDP'nin yetki sahibi olacağı bütçeye çok kalmadı." cümlesini kurdu.
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