HDP’li Pervin Buldan ve Mithat Sancar’dan skandal "sınır ötesi operasyon ve terörist başı Abdullah Öcalan" açıklaması

TSK VURDU SES HDP'DEN ÇIKTI!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya vurduğu darbenin acısı ile kalleş örgütün sözcülüğünü yapan Sancar, "Bu bütçe savaş bütçesidir. Buna karşı net tutum sergilemek muhalefetin tarihsel görevi sorumluluğudur." şeklinde tahrik dolu ifadeler kullandı.