Başkan Erdoğan liderliğinde yılın ilk MGK toplantısı! İşte masadaki kritik konular
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK), yılın ilk toplantısını bugün toplanıyor. Masada, terörle mücadele operasyonları, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurularındaki son durum ve Yunanistan'ın yürüttüğü silahlanma faaliyetleri ile Ege'deki provokasyonların olması bekleniyor.
Başkan Erdoğan liderliğindeki Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yılın ilk MGK toplantısında, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere birçok stratejik bölgesel ve ulusal güvenlik konusunun ele alınması bekleniyor.
TERÖRLE MÜCADELE
Toplantıda, Pençe serisi operasyonlar başta olmak üzere terörle mücadelede gelinen son aşamanın detaylı şekilde masaya yatırılması ve terörle mücadele konusunun toplantının önemli gündem maddelerinden biri olması öngörülüyor.
SURİYE İLE YENİ DÖNEM
Teröristler tarafından geçen hafta, Suriye kuzeyinden Öncüpınar Sınır Kapısı'na yapılan saldırı sonrasında terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarla Suriye ile 12 senenin ardından başlayan üst düzey temasın da MGK gündemine gelmesi bekleniyor.
SINIR GÜVENLİĞİ
Sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin de toplantıda ele alınacak önemli başlıklar arasında yer alması, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonların toplantıda görüşülmesi planlanıyor.
YUNANİSTAN'IN PROVOKASYONLARI
Toplantıda ele alınacak bir diğer önemli konunun, Yunanistan'ın yürüttüğü silahlanma faaliyetleri ile Ege'deki provokasyonlarının olacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, Türkiye ve KKTC'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi öngörülüyor.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA ARABULUCUK
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da ele alınması beklenen toplantıda, tahıl koridoruyla ilgili gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının görüşüleceği tahmin ediliyor.
İSVEÇ'E YAPTIRIMLAR
Son dönemde İsveç'ten Türkiye'ye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif eylemlerin ardından İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvuruları kapsamında gelinen son durumun da toplantıda ele alınması öngörülüyor.
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