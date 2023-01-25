Kılıçdaroğlu’nun hedefinde hak talep eden işçiler var! Başlarına gelmeyen kalmadı

İLÇE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Ziyaret sonrası konuya ilişkin açıklama yapan ilçe başkanı Korkmaz; "Dün Ankara'da Genel Başkanımızla yaptığımız görüşmede üzüntülerimizi dile getirdim ve yürüteceğimiz süreç ile ilgili bilgi verdim.

Çiğli İlçe Örgütü olarak o gün alanda bulunan ve olaylara karışan parti üyeleri ile ilgili disiplin sürecini başlattık. İncelemelerimiz ve disiplin süreci ile ilgili detaylı açıklama daha sonra yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.

Çiğli İlçe Örgütü olarak o gün alanda bulunan ve olaylara karışan parti üyeleri ile ilgili disiplin sürecini başlattık. İncelemelerimiz ve disiplin süreci ile ilgili detaylı açıklama daha sonra yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.