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Kılıçdaroğlu'nun hedefinde hak talep eden işçiler var! Başlarına gelmeyen kalmadı

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Giriş Tarihi: 25.01.2023 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023
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Kılıçdaroğlu’nun hedefinde hak talep eden işçiler var! Başlarına gelmeyen kalmadı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir Bayraklı ziyareti kapsamında bölgede bulunduğu sırada sesini duyurmak isteyen işçilerin başına gelmeyen kalmadı. Maaşlarına iyileştirme isteyen işçiler, Kılıçdaroğlu’nun korumaları tarafından itilip kakıldı ardından disiplinlik oldu. CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Korkmaz ile birlikte soluğu Ankara’da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında alan CHP’li Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü Kılıçdaroğlu’na eyleme katılan partililer hakkında disiplin süreci başlatıldığını söyledi. Bununla da yetinmeyen CHP yönetiminin ısrarlı tavrı sonrası işçilerin bağlı olduğı firma da yapılan eylem ilgili soruşturma başlattı.

İzmır'de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na seslerini duyurmak isteyen işçilerinin başına gelmeyen kalmadı. Bayraklı ilçesinde, belediye şirketi ÇİPEL A.Ş.'de çalışan DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası'na üye işçiler, 15 Ocak'ta temel atma töreni için kente gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslerini duyurmak için pankart açarak, ek zam talebinde bulundu. Tören bitiminde Kılıçdaroğlu'na derdini anlatmak isteyen işçiler, korumalar tarafından darp edildi. Olayın ardından Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, işçiler hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Dün de işçilerin çalıştığı ÇİBEL A.Ş eylemle ilgili soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?

CHP'DE İŞÇİLERİN HAK TALEBİ KILIÇDAROĞLU VE EKİBİNİ SİNİRLENDİRDİ!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hak hukuk adalet söylemleri yine havada kaldı. Kılıçdaroğlu, İzmir'in Bayraklı ilçesinde katıldığı temel atma töreninde maaşlarında iyileştirme isteyen Çiğli Belediyesine bağlı ÇİBEL A.Ş işçilerinin gözünün yaşına bakmadı. Kılıçdaroğlu'nun korumaları tarafından itilip kakılan partililer şimdi de disiplinlik oldu.

15 Ocak'ta Bayraklı'daki temel atma töreni sırasında yaşanan şok gelişme sonrası Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Korkmaz ile birlikte soluğu Ankara'da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında aldı. Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Gümrükçü ve Korkmaz, Genel başkana Bayraklı'da açılış töreninde yaşanan olaylarla ilgili olarak eyleme katılan partililer hakkında disiplin süreci başlattıklarını belirtti.

İLÇE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI
Ziyaret sonrası konuya ilişkin açıklama yapan ilçe başkanı Korkmaz; "Dün Ankara'da Genel Başkanımızla yaptığımız görüşmede üzüntülerimizi dile getirdim ve yürüteceğimiz süreç ile ilgili bilgi verdim.

Çiğli İlçe Örgütü olarak o gün alanda bulunan ve olaylara karışan parti üyeleri ile ilgili disiplin sürecini başlattık. İncelemelerimiz ve disiplin süreci ile ilgili detaylı açıklama daha sonra yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.

Çiğli İlçe Örgütü olarak o gün alanda bulunan ve olaylara karışan parti üyeleri ile ilgili disiplin sürecini başlattık. İncelemelerimiz ve disiplin süreci ile ilgili detaylı açıklama daha sonra yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.

İşçilerin hak talebi Kılıçdaroğlu ve ekibini sinirlendirdi! İŞÇİLERİN HAK TALEBİ KILIÇDAROĞLU VE EKİBİNİ SİNİRLENDİRDİ!

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