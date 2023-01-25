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Yılın ilk MGK'sı bugün toplanıyor! İşte gündemdeki başlıklar

A Haber
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Giriş: 25.01.2023 08:39
2023 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. MGK'nın gündeminde hangi başlıklar var? A Haber Editörü Arzu Fidanverdi detayları aktardı.
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