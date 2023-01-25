Sağlık üssü şehir hastaneleri! Kanser hastalarına özel tedavi imkanı
Başkan Erdoğan'ın 'En büyük hayalim' dediği şehir hastaneleri sağlıkta devrimin lokomotifi oldu. 2017'de büyük değişimin ilk hikâyesinin yazıldığı Yozgat Şehir Hastanesi hizmette 6'ncı yılını doldurmanın gururunu yaşıyor.
Başkan Erdoğan'ın "Hayalim" dediği şehir hastaneleri Türkiye'nin sağlık çıtasını, Avrupa'da ve dünyada en yükseğe taşıdı. İlk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi tam 6 yıl önce 25 Ocak 2017'de açıldı. Açıldığı günden bugüne 6 milyon hastanın poliklinik hizmeti aldığı hastanede toplam 180 bin ameliyat yapıldı.
Yatak doluluk oranları yüzde 80'lerde giderken yoğun bakım doluluk oranları ise yüzde 90'larda. İlk şehir hastanesi olmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan, "Yıllık ortalama 965 bin, 6 yıl boyunca toplamda 6 milyon hastanın poliklinik muayenesi gerçekleşti.
Ameliyat sayımız ortalama yılda 30 bin civarında. 6 yıl toplamında da 180 bin ameliyat sayımız oldu. Şehir hastanelerimizin bir özelliği de otelcilik hizmeti veriyor olmamız. Yatak doluluk oranlarımız da 6 yılda ortalama yüzde 80'lerde. Yoğun bakım doluluk oranlarımız ise yüzde 90'larda." dedi.
"Şehir hastanemiz açıldığından bu tarafa hekim sayımızı uzman hekim, pratisyen hekim ve hemşire sayımız yeterli sayıya ulaşmış bulunmakta. 475 yataklı bir hastaneyiz. 6 yıl boyunda 6 milyona yakın poliklinik hastasına hizmet verildi. Aynı şekilde 180 bin ameliyat, 475 yatağın yüzde 85-90 servis doluluk oranı ile ilerledik.
Yoğun bakımlarımız yüzde 95'e yakın bir doluluk oranımız mevcut. Sürekli olarak hastanemizde ilk zamanlar devlet hastanesi zamanında günlük sevk sayımız 8-9 iken biz bu sevk sayısını 1'e indirdik. İkinci basamak hastane olmamıza rağmen sevk sayımızı minimize ettik. Şuan itibari Yozgat Şehir Hastanesi Yozgat'a ve çevre illere hitap etmekte ve tamamıyla hastalarımıza bütün hizmetleri sunabilmektedir."
KANSER HASTALARINA ÖZEL TEDAVİ
"Palyatif servisi bizim için şehir hastanesinin aynası hastane. Bizim burada hassas ve kanser hastalarımız vardır. Yatak yarası olan hastalarımız vardır. Burada son teknoloji tedavi sağlanmaktadır. Avrupa'nın en iyi dijital hastanesiyiz. Bunu da servisteki tüm hastalar üzerinde hem hasta hem de çalışan güvenliği sağlayabilen bir servistir.
Çünkü hastanın ilacı istendiği ve eczaneden gelene kadar sürekli takibinin ve yanlış bir ilaç yapılmaması adına her şeyin oluşturulduğu bir servistir. O yüzden şehir hastanecilik hizmetinin hem otelcilik hizmetinin, yemekhane hizmetiyle ve dijitalleşme süreciyle bize en büyük imkanları sunan şehir hastanelerinin en öncü servislerinden birisi de palyatif servisidir. Hastalarımızı daha konforlu ve rahat tedavisini sağlayabilecek bir ortam sağlıyoruz burada" diye konuştu.
AMAÇ HASTA MEMNUNİYETİNİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARMAK
Şehir hastaneleri tamamen artırılabilir fizik kapasitesi artırılabilir ekipmanları ile her zaman hem öncü olması diğer hastaneler için hem de diğer hastanelerden sevk alan bir hastane haline gelmiştir. Çevre iller için de bir bölge hastanesi olarak da önemli rol oynuyoruz. Çorum'dan, Kırşehir'den, Nevşehir'den ve Kırıkkale'den hastalarımız geliyor.
Aynı şekilde bazı özellikli bölümlerimiz sayesinde de dışardan aldığımız sevkleri arttırdık. Özellikle ameliyat olmaya veya herhangi bir tedavisini burada sağlamak için yurtdışından da çok hastamız geliyor. Daha önceki dönemlerde şehir hastanesi olmadan önce sevk eden bir hastane iken şehir hastanesi ile birlikte sevk alan bir hastane haline gelmiş bulunmaktayız.
Burada en büyük şeylerden biri de kaliteli otelcilik hizmetimiz ile birlikte hem hasta hem de çalışan memnuniyeti sağlamış bulunmaktayız. Bizim her zaman Şehir Hastanesindeki amacımızda hasta memnuniyetini en üst düzeye çıkarmış olmaktadır" dedi.
PANDEMİNİN SAĞLIK KALELERİNDEN OLDU
Pandemi sürecinde önemli rol üstlendik. Yozgat Şehir Hastanesi olarak pandeminin yükünü her zaman sırtlamaya çalıştık. Çok rahat bir şekilde pandemi dönemini geçirdik ve hala geçiriyoruz. Pandemi döneminin en önemli özelliği Yozgat Şehir Hastanesi ve diğer şehir hastanelerinde artırılabilir fiziksel kapasitemiz olmasıydı. Çünkü zaman zaman yoğun bakım ve servis ihtiyaçlarımız oldu. çünkü hem covit hastasına hem de covit dışı hastalara da hitap ediyorduk.
Bizim bunları ayarlamamız gerekiyordu. Ekstra bir yük oluyordu ama Yozgat Şehir Hastanesi bu yükü kaldırdı. Biz yoğun bakım ünitemizi bir hafta içerisinde artırabildik. 32 yoğun bakım daha açabildik. Aynı şekilde polikliniklerimiz düzenleyebildik. Covit polikliniği için ayrı bir alan oluşturabildik. Buradaki en önemli şey temizlik ve hijyendi. Yozgat Şehir Hastanesi covit kısmını savaştı. Bu savaştan rahat bir şekilde çıkabildik" diye konuştu.
EN İYİ DİJİTAL HASTANE
İlk şehir hastanesi olmalarının her zaman diğer hastanelerdeki olayları da yakından takip edebilme imkânı sunduğunu belirten Kozan, şöyle devam etti: "Şehir hastaneleri arttıkça Türkiye'deki sağlık sistemimizi bir başka boyuta taşıdık. Şehir hastaneleri hem hastanın hem hastane çalışanının memnuniyetini arttırıcı bir sistem haline geliyor.
Bu da sağlık sistemini bambaşka bir boyuta taşıyor. Hem Avrupa ülkeleri hem de diğer dünya ülkeleri tarafından gıptayla bakılan bir sistem haline getiriyor ki bizler hastayı kötü koşullarda değil daha iyi imkânlarla ve son teknolojiyle tedavi ediyoruz. Biz Yozgat Şehir Hastanesi olarak Avrupa'nın en iyi dijital hastanesiyiz.
Bu dijitalleşme süreciyle birlikte hem çalışan hem de hasta güvenliği sağlanabiliyor. Bizim dijital sistemimiz, hastalarımız ve çalışanlarımızın hastaya doğru bir bilgi ve tedavi oluşturabilmesi için yardımcı oluyor. Şehir hastaneleriyle birlikte Avrupa'da ve dünyada çıtayı en üst noktaya taşıdık."
TOPLAM 20 ŞEHİR HASTANESİ AÇILDI
Türkiye'nin ilk şehir hastanesinin 2017'de Yozgat'ta faaliyete geçmesinden bugüne toplam 20 şehir hastanesi açıldı. Sağlık Bakanlığı, yapımı devam eden 13 şehir hastanesinin daha açılmasının ardından, toplam 33 şehir hastanesi ile hizmet verecek. Bu tesislerin yapımının tamamlanmasıyla, yaklaşık 19 bin yatak kapasitesi daha ülkeye kazandırılacak. Toplam 33 şehir hastanesi, 43 binden fazla yatak kapasitesine ulaşılacak.
EVİMİZ GİBİ
YAŞAR GÖZÜBÜYÜK: "Bel fıtığı ameliyatı sonrası fizik tedavi için 20 gündür hastanedeyim. Eski hastanelere göre çok büyük fark var. Özel banyosu var. Bir yere gidecekken taşıma hizmeti var. Tetkikler için bile araçla götürüyorlar.
Hizmetleri çok güzel. Dört dörtlük bir hastane. Evimiz gibi rahatız. Allah razı olsun."
TÜRKAN GÖZÜBÜYÜK: "Eşim ile birlikte bende aynı odada fizik tedavi hizmeti alıyorum. Eskinin imkansızlıklarla dolu hastanelerinden bu günlere gelmemiz büyü bir şans. Böyle bir hastaneye sahip olduğumuz için gurur duyuyorum."
MEHMET UZUN: "Trafik kazası nedeniyle koltuk değneğine bağımlı kaldım. Bu hastanede en iyi sağlık hizmetini alıyorum. Burası anlatılmıyor. Yaşamayan bilemez. Her şey çok güzel."
VEYSEL KAYA: "Eşime refakatçi olarak kalıyorum. Şimdiye kadar böyle bir hastane görmedim. Yemekleri de çok güzel. Pehlivan besler gibi, refakatçiye kadar yemek veriliyor. Yapanların Allah ömürlerini uzun etsin.
HAKAN USLU KILIÇ: Hastane otel konforunda hizmet veriyor. Buradaki cihazlar Avrupa'da yok. Tescilli ve Türkiye'nin en iyi hastanesi. Yapanlardan Allah razı olsun."
GÜLAY MERTGÖZ: "Hastanemizden çok memnunuz. Geldiğimizde güzel ilgileniyorlar. Eski hastaneye göre her şeyi ile dört dörtlük. Rahatça muayene olup, derdimizi anlatabiliyoruz. Yapandan, yaptırandan, doktorlarımızdan Allah razı olsun."
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