Sağlık üssü şehir hastaneleri! Kanser hastalarına özel tedavi imkanı

KANSER HASTALARINA ÖZEL TEDAVİ

"Palyatif servisi bizim için şehir hastanesinin aynası hastane. Bizim burada hassas ve kanser hastalarımız vardır. Yatak yarası olan hastalarımız vardır. Burada son teknoloji tedavi sağlanmaktadır. Avrupa'nın en iyi dijital hastanesiyiz. Bunu da servisteki tüm hastalar üzerinde hem hasta hem de çalışan güvenliği sağlayabilen bir servistir.

Çünkü hastanın ilacı istendiği ve eczaneden gelene kadar sürekli takibinin ve yanlış bir ilaç yapılmaması adına her şeyin oluşturulduğu bir servistir. O yüzden şehir hastanecilik hizmetinin hem otelcilik hizmetinin, yemekhane hizmetiyle ve dijitalleşme süreciyle bize en büyük imkanları sunan şehir hastanelerinin en öncü servislerinden birisi de palyatif servisidir. Hastalarımızı daha konforlu ve rahat tedavisini sağlayabilecek bir ortam sağlıyoruz burada" diye konuştu.