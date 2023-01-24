İsveç basınından çarpıcı "Erdoğan" yorumu: Ses tonu hiç bu kadar sert olmamıştı! Sözleri büyük yankı uyandırdı

"ERDOĞAN'IN SES TONU HİÇ BU KADAR SERT OLMAMIŞTI"

Başkan Erdoğan'ın sözleri İsveç basınında geniş yer bulurken Aftonbladet gazetesine konuşan uzmanlar Erdoğan'ın ses tonunun daha önce hiç bu kadar sert olmadığına dikkat çekti ve NATO üyeliği için ışığın azaldığını vurguladı.

Stockholm Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü başkanı Paul Levin, "Türkiye Noel'den önce İsveç'in yeterince ilerlemediği söylese de, hala daha uzlaşmacı bir ton vardı. Erdoğan'ın sözleri ciddiye alınmalı" ifadelerini kullandı.