Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye’nin zengin kültürüne mahalle baskısını reddediyoruz

"SATRANÇ MÜZESİNİ ÜLKEMİZE KAZANDIRANLARI TEBRİK EDİYORUM"

Yapılan değerlendirmeler çerçevesinde ödüle layık görülen ve alanlarında büyük boşluğu dolduran ilk kuruluşlarımızdan biri Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'dir. Bu müze toplumumuzda önemli yeri olan satranca sahip çekiyor. Müzemiz gençlerimiz arasında satrancın tanıtımına ve yayılmasına katkı sağlıyor. Satrancın sanatsal, kültürel ve tarihi yönlerini 7'den 70'e milletimizle paylaşan satranç müzesini ülkemize kazandıranları tebrik ediyorum.

"ÖZGÜN BİR PROJEDİR"

Ödüle layık görülen ikinci müessese Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'dir. Bayburt'un kültürünü en güzel şekilde yansıtan özgün bir projedir.

Köyden kente göç meselesini gözlerimizin önüne seren müzemiz geçmişten günümüze bir köprü de kurmaktadır. Kenan Yavuz kardeşimizin doğup büyüdüğü topraklara vefasını gösteren bu güzel müzemizin diğer girişimcilerimize örnek olmasını temenni ediyorum. Emeği olan herkesi tebrik ediyorum.

"AHİ EVRAN KÜLTÜRÜ BİZE REHBERLİK EDİYOR"

Selçuklu'dan itibaren Ahilik Teşkilatı milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliğin teminatıdır. Ahi'nin eli, kapısı, sofrası açık, gözü, beli ve dili kapalı olmalı diyen Ahi Evran'ın düsturu bizlere rehberlik etmeyi sürdürüyor. Hırs, tamah, haksız rekabet, vahşi kapitalizmin ekonomik hayatı esir aldığı günümüzde Ahilik kültürü çok daha iyi anlaşılıyor. Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfımız 39 yıldır Ahilik geleneğimizi ihya etmeye, günümüze taşımaya çalışıyor. Kültür hazinemizi geliştiren, vakfımızı da yürekten tebrik ediyorum.

"SAMAN ALEVİ GİBİ SÖNÜP GİTTİLER"

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022 Özel Ödülleri'ni takdim edeceğimiz her üç kurumumuza ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu kültür varlıklarımıza sahip çıktıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Kültür ve sanat milletleri ayakta tutan taşıyıcı sütunların başında gelir. Savunmada, ekonomide, askeriyede, diplomaside ve diğer alanlarda elde edilen kazanımların kalıcılığı da kültür ve sanata bağlıdır. Kültür ve sanat hayatı yeterince gelişmemiş toplumlar askeri ve ekonomik bakımından ileride olsa bile adeta bir saman alevi gibi sönüp gitmişlerdir.

Bileklerinin gücüyle bir dönem milyonlarca kilometre kareye hükmetmiş komutanları bugün kimse hatırlamıyor. Nice imparatorluk, devlet ve krallığın yerinde bugün yeller esiyor. İnsanlığın ortak hazinesine katkı vermiş, kültür, ilim, sanatta çığır açmış, özgüveni ve benlik bilinci yüksek toplumlar halen dimdik ayaktadır. Onca sıkıntıya, işgale, ekonomik ve sosyal buhranlara rağmen bu milletler varlıklarını devam etmektedir. Türk milleti olarak asırlardır ayakta kalabilmemizin sebebi işte bu kültürel derinliğimizdir.

"BU TOPRAKLARDA BİZE AİT NE VARSA SAHİP ÇIKIYORUZ"

Yaklaşık bin yıllık köklü birikime sahibiz. Afrika'nın kuzeyinden Orta Asya'ya, Avrupa'dan Ortadoğu'nun en ücra köşesine kadar kültürel mirasımız uzanıyor. Hatay'dan Mardin'e, İstanbul'dan Diyarbakır'a asırlardır farklı kültür ve inançlara ev sahipliği yapmış hoşgörü timsali şehirlerimiz bulunuyor. Muhteşem tarih, kültür ve medeniyet mirası üzerinde oturuyoruz. Bu kadim birikimi koruduğumuz sürece Allah'ın izniyle bizi kimse yolumuzdan alıkoyamaz.

Bizi biz yapan bu vasıflarımızı kaybedersek askeri gücümüz, ekonomik başarılarımız tek başına maruz kalacak felaketi önleyemez. Hükümet olarak bu hakikatler ışığında son 20 yıldır çok önemli adımlar attık. Bu topraklarda neşet eden, bize ait olan ne varsa hepsine, ülkemizin kültür ve sanat hayatına değer katan her esere sahip çıkıyoruz. Sanat ve sanatçılarımız arasında ayrım yapmadan güzeli, kaliteyi ve başarıyı desteklemenin çabası içerisindeyiz.

"TÜRKİYE'NİN ZENGİN KÜLTÜRÜNE MAHALLE BASKISINI REDDEDİYORUZ"

Özellikle uzun yıllar boyunca kültür sanat camiamızı esir alan Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz. Kültür, sanat ve fikir dünyamızın ideolojik dayanışma üzerine kurulu mahalle baskısından kurtuldukça daha da çeşitlenip, özgürleştiğini görüyoruz. Sadece sinema, dizi sektörümüzün yurt içi ve yurt dışında sergilediği başarılara bakmak bile mahalle baskınını ülkemizi nasıl bir çoraklığa mahkum ettiğini açıkça ortaya koyuyor.

İnşallah ülke ve millet olarak çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Geleneksel ya da modern diye ayırmadan tüm sanatçılarımıza destek vererek teşvik ediyoruz. Geniş bir yelpazede projeler hayata geçiriyoruz. İstanbul'a kazandırdığımız Atatürk Kültür Merkezimiz, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binamız, sergi salonumuz, 80 yeni kültür merkezimiz velhasıl sayısız eser ve hizmetimizle sanata, sanatçıya, kültürümüzün ihyası, korunması ve geliştirilmesine verdiğimiz ehemmiyeti gösterdik.

İstanbulumuzun tarihinde müstesna yeri olan Rami Kışlası'nı kütüphaneye ve kültür merkezine dönüştürerek hizmete açtık. Toplamda 110 bin metrekareyi bulan görünümüyle muhteşem bir eser olarak gençlerimizin ve tüm kitapseverlerin istifadesine sunduk. Böylece cumhuriyetimizin 100. yılını 100 yeni kütüphaneyle karşılama hedefimize bir adım daha yaklaşmış olduk.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY, "KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ÖZEL ÖDÜLLERİ TÖRENİ"NDE KONUŞTU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'te heyecan ve gururun yan yana geleceği önemli projeleri hayata geçireceklerini bildirdi.

Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın tarihi salonunda düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, ülkelerin ve milletlerin en büyük gücünün insan potansiyeli, bir diğer önemli unsurun da kültür ve sanata verilen değer olduğunu söyledi.

Büyük ve şanlı geçmişiyle Türk milletinin ise her ikisine de sahip olduğunu belirten Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde yaptığımız çalışmalarımızda, kültürümüzü ve sanatımızı desteklemek için var gücümüzle çalışıp, her türlü adımı attık. Bu topraklara ait eserleri yurt dışından getirdik. Ecdadımızın emanetlerini ve eserleri ihya ettik. Çağın ihtiyaçlarına göre gelenekselle, moderniteyi yan yana getirdik. Geçtiğimiz hafta açtığımız Rami Kütüphanemiz, bu kültür sentezinin en güzel örneği oldu." ifadelerini kullandı.

Yaptıkları çalışmalarla kültür ve turizmin birbirini destekleyen, aynı zamanda güçlendiren bir ekosistem olmasını sağladıklarını vurgulayan Ersoy, projeleri hayata geçirirken hiçbir zaman tek yönlü planlar yapmadıklarını kaydetti.

"KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİKLERİ TURİZMİMİZE POZİTİF İVME KAZANDIRDI"

Ersoy, Rami Kütüphanesi'nin, kültürün, sanatın, millet bahçesinin, yazma eserlerin ve Atatürk kitaplığının yer aldığı çok yönlü bir proje olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Kültür yolu festivallerimizde de çok yönlü düşündük. Festivaller öncesinde çizdiğimiz rotalarda restorasyon ve renovasyonları tamamladık. Halkımızın kültür sanat etkinliklerine kolaylıkla ulaşması için geniş çapta hazırlıklar yaptık. Bu sayede turizmde de önemli bir canlılık yaşandı. Kültür-sanat etkinlikleri turizmimize pozitif ivme kazandırdı. Bu sayede elde edilen gelir de yine kültür-sanat etkinliklerine katkı sağlamış oldu. Ülkemiz, dünyada çok az sayıda ülkenin yapabileceği kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmış oldu. Yaptığımız ev sahipliklerinin bizim için ayrıca bir gurur kaynağı olduğunu da özellikle ifade etmek istiyorum. 2022 yılını dolu dolu bir şekilde tamamladık. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı olan 2023 için de heyecan ve gururun yan yana geleceği önemli projeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ailesi olarak hayata geçireceğiz."

Gerçekleştirdikleri projelerle Bakanlığın adeta bir icracı bakanlık haline geldiğini, Türkiye için sembol birçok projeye imza attıklarını, atmaya da devam ettiklerini vurgulayan Ersoy, "Sırada Kız Kulesi ve Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası Dönüşüm Projemiz var." ifadelerini kullandı.

"AHİLİK TEŞKİLATININ GÜNÜMÜZDE DE SÜRDÜRÜLMESİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Bakan Ersoy, Gökyay Vakfı Satranç Müzesinin kurulmasında öncülük eden Akın Gökyay'ı tebrik etti.

Büyük emekler ve büyük azim neticesinde ortaya çıkan bu müzenin tüm satrançseverler için mutlaka görülmesi gereken bir yer olduğuna işaret eden Ersoy, şöyle konuştu:

"Sayın Gökyay'ın 1975 yılında başladığı ve 700'ü aşkın sayıda satranç takımını bu müzede sergilemesi gençlerin satrancı tanıyıp sevmesinde çok önemli bir rol oynamıştır. Bu koleksiyon aynı zamanda Guiness Rekorlar Kitabı'na da girmiştir ve başkentin kültür ve sanat yaşamına da keyifli katkılar sunmuştur. Ödüle layık görülen bir diğer müzemiz de Kenan Yavuz Etnografya Müzesi. Kurucusunun adını taşıyan bu müze 2013 yılında kurulmasının ardından bölgenin soyut ve somut kültürel mirasını bünyesinde kurumsal bir şekilde tanıtmıştır. Bu sayede 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri' yarışmasında 2021 Silletto Ödülü'nü almaya hak kazanmıştır."

Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfının da ahilik kültürünün yaşatılması için yaptığı kıymetli çalışmalar neticesinde bu ödüle layık görüldüğünü aktaran Ersoy, Anadolu'da 13. yüzyılda kurulan Ahilik teşkilatının günümüzde de sürdürülmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ersoy, "Kültür ve sanatımızın maziden atiye ulaştırılmasında önemli bir rol oynayan isimler ve kurumlara verilen, bu özel ve anlamlı ödüle layık görülenleri canı gönülden tebrik ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı tarih ve kültür izleri ışığında keyifle vakit geçirebilecekleri müzelerimizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağımızı da bir kez daha dile getirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.