İmamoğlu ile Kaftancıoğlu kavgası CHP'yi karıştırdı! Yandaşlar isyanda: Artık CHP'nin AK Parti'yi İstanbul'da yenebilmesi çok zor
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 2023 emelleri doğrultusunda partisinden buyruk hareket eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Aptal, şizofren" demiş, ikili arasındaki gerilim bir hayli konuşulmuştu. Kaftancıoğlu, dün yaptığı açıklamayla, İmamoğlu ile arasındaki gerilimi daha da alevlendirerek, İstanbul seçimlerinin mimarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyip "Siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler. Bu bir alışkanlık oldu" ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu ifadeler partiyi karıştırdı. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, yaşananlar sonrasında CHP'nin toplanıp AK Parti'yi İstanbul'da yenebilmesinin çok zor olduğunu dile getirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerinin 14 Mayıs'ta olacağını duyurdu. Seçimlere az bir zaman kala, muhalefet partileri 'adaylık' tartışmaları üzerinden birbirine düştü.
CHP kanadı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını ön plana çıkarırken, İYİ Parti kanadı ise CHP liderine kapıyı kapatıp, adaylık için Ekrem İmamoğlu'nu gösterdi.
CHP içerisindeki bir kesim, İmamoğlu'nun kendisini parlatma çabalarına tepkisini üst perdeden dile getirdi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için, "aptal, hırslı, müteahhit kafalı" ifadelerini kullandı.
İkili arasındaki gerilim, parti içerisinde düzenlenen etkinliklerde de kameralara yansıdı, birbirlerinin elini sıkmaktan imtina eden Kaftancıoğlu ile İmamoğlu yan yana gelmekten de kaçındı.
"BAŞKALARININ EMEĞİNİN ÜZERİNE KONMAYI SEVİYORLAR"
Kaftancıoğlu, dün yaptığı açıklamayla, İmamoğlu ile arasındaki gerilimi daha da alevlendirerek, İstanbul seçimlerinin mimarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyip "Siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler. Bu bir alışkanlık oldu" ifadelerini kullanmıştı.
Söz konusu ifadeler partiyi karıştırdı.
CHP YANDAŞLARI İSYANDA
CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, yaşananlar sonrasında CHP'nin toplanıp AK Parti'yi İstanbul'da yenebilmesinin çok zor olduğunu dile getirdi.
"KAYBET-KAYBET MÜCADELESİNE GİRDİLER"
Saymaz, açıkça Canan Kaftancıoğlu'nu hedef aldığı konuşmasında şunları söyledi:
"Bu yarattığı manzara, ikilik manzarası, sokaktaki CHP'liler açısından da rahatsızlık verici olacak. Birilerine taraf bu insanlar, bu konuşma CHP'liler için moral kaybı. 25 yıldır en önemli zaferi CHP'nin İstanbul'u AK Parti'den almaktır.
Kaftancıoğlu'nun çıkıp aslında sen kazanmadın, İmamoğlu'na çöktün demesi sonrası Bu saatten sonra CHP'nin toplanıp AK Parti'yi İstanbul'da yenebilmesi çok zordur.
Ortak başarımızdır, isimler ön planda değildir denilse anlardım. Bu şekilde itham ederseniz, bundan doğan sorunların yaratacağı manzara, "kaybet-kaybet" mücadelesidir. Üzgünüm bu manzarayla gideceğiniz seçimde kendi kitlenizi heyecanlandıramazsınız."
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