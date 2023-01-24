İmamoğlu ile Kaftancıoğlu kavgası CHP’yi karıştırdı! Yandaşlar isyanda: Artık CHP’nin AK Parti’yi İstanbul’da yenebilmesi çok zor

"KAYBET-KAYBET MÜCADELESİNE GİRDİLER"

Saymaz, açıkça Canan Kaftancıoğlu'nu hedef aldığı konuşmasında şunları söyledi:

"Bu yarattığı manzara, ikilik manzarası, sokaktaki CHP'liler açısından da rahatsızlık verici olacak. Birilerine taraf bu insanlar, bu konuşma CHP'liler için moral kaybı. 25 yıldır en önemli zaferi CHP'nin İstanbul'u AK Parti'den almaktır.

Kaftancıoğlu'nun çıkıp aslında sen kazanmadın, İmamoğlu'na çöktün demesi sonrası Bu saatten sonra CHP'nin toplanıp AK Parti'yi İstanbul'da yenebilmesi çok zordur.

Ortak başarımızdır, isimler ön planda değildir denilse anlardım. Bu şekilde itham ederseniz, bundan doğan sorunların yaratacağı manzara, "kaybet-kaybet" mücadelesidir. Üzgünüm bu manzarayla gideceğiniz seçimde kendi kitlenizi heyecanlandıramazsınız."