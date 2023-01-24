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Kılıçdaroğlu'ndan 'Öztrak-Kesici' planı! 'Akşener-İmamoğlu' ittifakını böyle bitirecek

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Giriş: 24.01.2023 01:41
Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasında yaşanan adaylık krizinde sular durulmuyor. Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterebilmek için Saraçhane şovuna girişen Akşener, "Sahiplenmemek kabahat olacakken sahiplenmek kabahat oldu" diyerek Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. Tansiyonun yüksek olduğu şu günlerde bomba bir kulis bilgisi dolaşıma sokuldu. CHP yandaşı Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını geri çekerek, 'Akşener'in, İmamoğlu'nu önermesini' önleyeceğini iddia etti. Sevinç "Ankara'da kuvvetli kulisler var" diyerek, Kılıçdaroğlu'nun masaya İlhan Kesici ya da Faik Öztrak'ı önereceğini söyledi.
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