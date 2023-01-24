Başkan Erdoğan onayladı! AK Parti’de kan değişimi: 4 il başkanlığına atama

İşte atanan o isimler...

Antalya İl Başkanlığına Ali Çetin

Paylaşımda söz konusu illerde görev yapan eski il başkanlarına bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı teşekkür edilerek, yeni görevlendirilen il başkanlarına da başarılar dilendi.

