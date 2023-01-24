Başkan Erdoğan onayladı! AK Parti'de kan değişimi: 4 il başkanlığına atama
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla AK Parti'de Antalya, Aydın, Burdur ve Düzce il başkanlıklarına atama yapıldı. İşte o isimler...
AK Parti Teşkilat Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle 4 atama gerçekleşti.
İşte atanan o isimler...
Antalya İl Başkanlığına Ali Çetin
Paylaşımda söz konusu illerde görev yapan eski il başkanlarına bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı teşekkür edilerek, yeni görevlendirilen il başkanlarına da başarılar dilendi.
Aydın İl Başkanlığına Gökhan Ökten.
Burdur İl Başkanlığına Mustafa Özboyacı.
Düzce İl Başkanlığına Hasan Şengüloğlu.
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