CHP'nin kirli planı Halk TV'de ifşa oldu: "Kemal Bey'i aday yapıyoruz muhtemelen Türkiye'yi kurtaramayacağız ama partiyi kurtaracağız"

"KEMAL BEY'İ ADAY YAPIYORUZ MUHTEMELEN TÜRKİYE'Yİ KURTARAMAYACAĞIZ AMA PARTİYİ KURTARACAĞIZ" İTİRAFI

CHP içinden bilgi aldığını ve bu bilgilerin de teyili olduğunu vurgulayan Gültekin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı almak için Türkiye'yi hiçe saydığını itiraf etti.

Gültekin, 2017 referandumu döneminde Kılıçdaroğlu aleyhine çalışma yürüten CHP'li üst düzey bir ismin, bugün CHP liderine oldukça yakın bir görevde olduğunu ve kirli planını anlattı.

Bahse konu CHP'linin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını organize eden kişi olduğunu da söyleyen Gültekin, "İki ay önce bir ev sohbetinde 'Kemal Bey'i aday yapıyoruz, muhtemelen Türkiye'yi kurtaramayacağız ama partiyi kurtaracağız.' dedi." diye konuştu.