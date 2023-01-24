25 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'nin kirli planı Halk TV'de ifşa oldu: "Kemal Bey'i aday yapıyoruz muhtemelen Türkiye'yi kurtaramayacağız ama partiyi kurtaracağız"

CHP'nin kirli planı Halk TV'de ifşa oldu: "Kemal Bey'i aday yapıyoruz muhtemelen Türkiye'yi kurtaramayacağız ama partiyi kurtaracağız"

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 24.01.2023 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023
ABONE OL
CHP’nin kirli planı Halk TV’de ifşa oldu: Kemal Bey’i aday yapıyoruz muhtemelen Türkiye’yi kurtaramayacağız ama partiyi kurtaracağız

Muhalefet partilerini birbirine düşüren 'adaylık' meselesinde her gün yeni bir kriz patlak veriyor. CHP tarafından fonlanan Halk TV'de konuşan Levent Gültekin, 2017 referandumu döneminde Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine çalışma yürüten CHP'li üst düzey bir ismin, bugün CHP liderine oldukça yakın bir görevde olduğunu ve kirli planını anlattı. Bahse konu CHP'linin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını organize eden kişi olduğunu da söyleyen Gültekin, "İki ay önce bir ev sohbetinde 'Kemal Bey'i aday yapıyoruz, muhtemelen Türkiye'yi kurtaramayacağız ama partiyi kurtaracağız.’ dedi." diye konuştu. Bu yaşananlardan endişe duyduğunu dile getiren Gültekin, adaylık için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6'lı masada, adaylık tartışmaları üzerinden derin bir kaos yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde 10'uncu kez toplanan fakat yine kamuoyuna bir aday ismi sunamayan muhalefet, 11'inci toplantıda adaylık görüşmelerine başlanacağını duyurmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, adaylık konusunda birbirleriyle restleşmiş, CHP liderinin adaylık talebi ortağından veto yemişti.

Kılıçdaroğlu, Akşener'i 'partisinin iç işlerine karışmakla' itham etmiş, İYİ Parti lideri ise, "Kimse bana bu yakıştırmayı yapamaz, fena çarparım" diyerek kavgayı daha da alevlendirmişti.

11'inci toplantıda Kılıçaroğlu'nun adaylığını resmen ilan edeceği iddia edilmişti.

HALK TV ENDİŞELENDİ

Söz konusu adaylık tartışmaları ve 6+1'li masadaki bölünmüşlük CHP tarafından fonlanan Halk TV'de 'endişeye' neden oldu.

Kanalın ekran yüzlerinden Levent Gültekin, katıldığı canlı yayında oldukça çarpıcı itiraflarda bulundu.

"KEMAL BEY'İ ADAY YAPIYORUZ MUHTEMELEN TÜRKİYE'Yİ KURTARAMAYACAĞIZ AMA PARTİYİ KURTARACAĞIZ" İTİRAFI

CHP içinden bilgi aldığını ve bu bilgilerin de teyili olduğunu vurgulayan Gültekin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı almak için Türkiye'yi hiçe saydığını itiraf etti.

Gültekin, 2017 referandumu döneminde Kılıçdaroğlu aleyhine çalışma yürüten CHP'li üst düzey bir ismin, bugün CHP liderine oldukça yakın bir görevde olduğunu ve kirli planını anlattı.

Bahse konu CHP'linin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını organize eden kişi olduğunu da söyleyen Gültekin, "İki ay önce bir ev sohbetinde 'Kemal Bey'i aday yapıyoruz, muhtemelen Türkiye'yi kurtaramayacağız ama partiyi kurtaracağız.' dedi." diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU'NDAN ENDİŞELİYİM! YAVAŞ YA DA İMAMOĞLU OLSUN..."

Bu yaşananlardan endişe duyduğunu dile getiren Gültekin, adaylık için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.

Gültekin konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Eğer bir masaya oturup şu ülkeyi buradan nasıl çıkaracağız diyemiyorlarsa, hala mahalle, kimlik endişesiyse alıkoyuyorlarsa bu bize müstehak. Kimileri seçim sonucunu kesin görüp, Kemal Bey'e destek veriyor. Kimileri de benim gibi endişeli. Kendimce güvendiğim anket firmalarına bakıyorum ve muhalefet adına en iyi ihtimalde olan Yavaş ve İmamoğlu gözüküyor. İkisi de 15 puan önde. Burada bir risk var.

"BU İŞTE BİR TERSLİK VAR"

O kadar şey duyuyoruz ki... 2017 referandumunda 'inşallah referandumdan evet çıkar da Kılıçdaroğlu'ndan kurtuluruz' diyen CHP'deki çok yetkili bir kişi, şu an Kılıçdaroğlu'nun daylığını organize ediyor. Siz olsaydınız bu cümleye şahit olsaydınız endişe duymaz mıydınız? Aynı kişi bir ev sohbetinde, 'Kemal Bey'i aday yapıyoruz. Muhtemelen Türkiye'yi kurtaramayacağız ama partiyi kurtaracağız.' dedi.

Bunun bilgisi bütün yardımcılara ve Kemal Bey'e gitti. Kimse bir şey yapmıyor, burada bir şey dönüyor demez misiniz? Kemal Bey'i yıpratıcı konuşmalar yapmasına terslik var demez misiniz? HDP seçmeni muhalefete destek vermediğinde Millet İttifakı kazanamıyor. İYİ Parti'nin her gün HDP'yi hedef almasından endişe duymuyor musunuz?"

CHP’nin kirli planı Halk TV’de ifşa oldu CHP'NİN KİRLİ PLANI HALK TV'DE İFŞA OLDU

Halk TV’de Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak sözler!
CHP-TV100 geriliminde yeni perde: İstifa ettiler

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA