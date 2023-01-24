24 Ocak 2023, Salı
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Kılıçdaroğlu perşembe 'adayım' diyecek! Son kulis bilgileri A Haber'de masaya yatırıldı: "CHP'li 11 belediye başkanı yarın destek verecek"
Bugüne kadar adaylık konusunda somut tek adım atmayan 6+1'li masa, perşembe günü 11'inci toplantıda ilk kez isim konuşulacağını açıklamıştı. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, CHP'li üst düzey bir yetkiliyle yaptığı görüşmenin detaylarını ve son kulis bilgilerini paylaştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıda adaylığını açıklayacağını belirten Yeşiltaş, "CHP yönetimindeki 11 büyükşehir belediye başkanı Genel Merkez'e çağrıldı, Kılıçdaroğlu ile konuşacaklar. Büyük ihtimalle toplantı sonrasında destek açıklaması gelecek" diye konuştu. Öte yandan masanın resmi olarak adayını açıklayacağı tarih de netleşti.