Ekrem İmamoğlu'nun seyahatleri CHP yandaşlarını isyan ettirdi! Enver Aysever: "Bir İstanbul'da otur ya!"
CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, son 10 gün içerisinde İstanbul'da yer almayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu. Meral Akşener'in peşinden adaylık için ülke ülke, il il gezen İmamoğlu'na sert sözlerle yüklenen Aysever, "Niye geziyorsun, bir İstanbul'da otur. İstanbul'un sorunlarını çöz. Tatile bile gitmeyeceksin." tepkisini gösterdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılacağını duyurdu. Cumhur İttifakı'nın adayı aylar öncesinden belli olmasına rağmen, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği Millet İttifakı'nda ise adaylık tartışmaları üzerinden derin bir kriz yaşanıyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık talebi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den veto yedi. Akşener'in adaylık için Ekrem İmamoğlu'nu önermesi ve adaylığı konusunda da çalışmalara başlaması CHP kanadında büyük tepkilere neden oldu.
ŞEHİR ŞEHİR GEZMEYE KARAR VERDİ
Kılıçdaroğlu'nun hamleleri ve partililerin CHP liderini işaret eden açıklamları adaylık yarışında büyük yara alan İmamoğlu, Akşener'in önderliğinde Anadolu turuna çıkmaya karar verdi.
KASTAMONU'DAN BAŞLAYAN ADAYLIK TURU
Kılıçdaroğlu'nun, "Sen 16 milyona hizmet et" diyerek kulağını çektiği İmamoğlu, bu uyarıları umursamayarak adaylık emelleri doğrultusundaki ilk ziyaretini Kastamonu'ya yaptı.
İmamoğlu daha sonra Sinop, Karabük, Tunceli, Artvin, Giresun ve Hakkari gibi farklı bölgelerden 15 ili ziyaret edecek. İmamoğlu'nun bu hamleleri "Adaylık ilanı mı?" yorumlarına sebep oldu.
KASTAMONU'DAN SONRA YURT DIŞINA DA ÇIKTI
İmamoğlu Cuma günü yaptığı Kastamonu gezisinin ardından rotayı Yunanistan'a kırdı. Göreve geldikten sonra Yunanistan'a üçüncü ziyaretini yapan İmamoğlu'nun bu hamlesi de tepkilere sebep oldu.
CHP YANDAŞI ENVER AYSEVER'DEN SERT SÖZLER: "BİR İSTANBUL'DA OTUR YA!"
CHP yandaşı Enver Aysever, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun turlarını sert sözlerle eleştirdi.
Aysever, İmamoğlu'nun Meral Akşener ile giriştiği operasyonları işaret ederek, "Niye sen Meral hanım vs. bilmem ne garip garip işlerin içerisindesin niye geziyorsun ya şuanda. İstanbul'da otur ya!" dedi.
"TATİLE BİLE GİTMEYECEKSİN KARDEŞİM"
İstanbul'un sorunlarını çözmek için uğraşması gerektiğini söyleyen Aysever şu ifadelerle İmamoğlu'na yüklendi;
"İstanbul'un sorunlarını çözmeye çalış. İstanbul senin evin tatile bile gitmeyeceksin kardeşim gitmeyeceksin. İstanbul Şehremini olmak dünyanın en güzel rütbesi… Sen herkesi davet edeceksin İstanbul da tatil de yaparsın eğlenirsin de kültürünü de geliştirirsiniz."
UMRE ZİYARETİNİ DE TOPA TUTMUŞTU: "CHP'LİLER KAFAYI YİYECEK"
İmamoğlu'nun 2023 seçimleri öncesi yaptığı Umre ziyaretine tepki gösteren Aysever "CHP seçmeni artık saçını başını yolacak" ifadelerini kullanmıştı.
İmamoğlu'na seslenen Aysever "Umre'ye gazetecileri de götürüp ne mesajı vereceksin. Hakikaten çıldıracağım." demişti.
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