Ekrem İmamoğlu'nun seyahatleri CHP yandaşlarını isyan ettirdi! Enver Aysever: "Bir İstanbul'da otur ya!"

KASTAMONU'DAN BAŞLAYAN ADAYLIK TURU

Kılıçdaroğlu'nun, "Sen 16 milyona hizmet et" diyerek kulağını çektiği İmamoğlu, bu uyarıları umursamayarak adaylık emelleri doğrultusundaki ilk ziyaretini Kastamonu'ya yaptı.

İmamoğlu daha sonra Sinop, Karabük, Tunceli, Artvin, Giresun ve Hakkari gibi farklı bölgelerden 15 ili ziyaret edecek. İmamoğlu'nun bu hamleleri "Adaylık ilanı mı?" yorumlarına sebep oldu.