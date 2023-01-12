Ekrem İmamoğlu'ndan Umre ziyareti! CHP fondaşı Enver Aysever "çıldıracağım" diyerek tepki gösterdi: "CHP seçmeni artık saçını başını yolacak"

"SEÇİMLERDEN SONRA GİTSENİZ NE OLUR?"

İmamoğlu bu kadar kritik ortamda kime ve hangi mesajı vermek üzeri Umre seyahatini yapıyor anlamış değilim. Umre Allah'la kul arasında bir ibadet. Seçimlerden sonra gitseniz ne olur. Bunun haber olacağı, kullanılacağı herkes tarafından biliniyor. Bu müsbet mi menfi mi olur, hiç mi düşünmez.