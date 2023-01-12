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Ekrem İmamoğlu'ndan Umre ziyareti! CHP fondaşı Enver Aysever "çıldıracağım" diyerek tepki gösterdi: "CHP seçmeni artık saçını başını yolacak"

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Giriş Tarihi: 12.01.2023 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023
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Ekrem İmamoğlu’ndan Umre ziyareti! CHP fondaşı Enver Aysever çıldıracağım diyerek tepki gösterdi: CHP seçmeni artık saçını başını yolacak

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu annesi ve babasıyla birlikte Umre'ye gitme kararı aldı. İmamoğlu'nun 2023 seçimleri öncesi yapacağı ziyaret CHP fondaşı Enver Aysever'den büyük tepki toplarken Aysever "CHP seçmeni artık saçını başını yolacak" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'na seslenen Aysever "Umre'ye gazetecileri de götürüp ne mesajı vereceksin. Hakikaten çıldıracağım." dedi. İşte detaylar...

31 Mart seçimleri öncesi camilere yaptığı ziyaretlerle gündeme gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2023 seçimleri öncesi Umre'ye gitme kararı aldı.

"MANİDAR ZAMANLAMA"

İmamoğlu'nun annesi ve babasıyla birlikte yapacağı ziyaretin zamanlamasına ilişkin sosyal medyada "manidar zamanlama" yorumları yapıldı.

CHP YANDAŞI GAZETECİLER ZAMANLAMAYA TEPKİLİ

31 Mart seçimleri öncesi adaylık döneminde türbe ziyareti yapan ve Eyüp Sultan'da Yasin-i Şerif okuyan Ekrem İmamoğlu'nun yine bir seçim döneminde attığı bu adım CHP yandaşı gazetecilerden de tepki gördü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Umre'ye gideceği haberine fondaş gazeteci Enver Aysever çok sert yüklendi.

İşte Enver Aysever'in sözlerine öne çıkanlar:

Her yurttaşta olduğu gibi Sayın Ekrem İmamoğlu ve değerli eşi, ikisinin de Umre'ye Hacca gitmeye hakkı var.

"SEÇİMLERDEN SONRA GİTSENİZ NE OLUR?"

İmamoğlu bu kadar kritik ortamda kime ve hangi mesajı vermek üzeri Umre seyahatini yapıyor anlamış değilim. Umre Allah'la kul arasında bir ibadet. Seçimlerden sonra gitseniz ne olur. Bunun haber olacağı, kullanılacağı herkes tarafından biliniyor. Bu müsbet mi menfi mi olur, hiç mi düşünmez.

"CHP SEÇMENİ ARTIK SAÇINI BAŞINI YOLACAK"

CHP seçmeni artık saçını başını yolacak. Davutoğlu CHP seçmeninin hepsinden daha kıymetli. Ekrem Bey laiklik için çırpınan, Cumhuriyet için çırpınan milyonlarca CHP'linin gözünün içine baka baka defalarca laikliği deliyor. CHP'liler "Bu kadar da olmaz" demez mi yahu. Ben mi kötüyüm.

"HAKİKATEN ÇILDIRACAĞIM"

Umre Hac dışında 12 ay yapılabilir. Yani bugün mü, şu dakika mı yapman lazım. Umreye gazetecileri de götürüp ne mesajı vereceksin. Hakikaten çıldıracağım.

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