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Vergi affı için nereye başvurulacak? Vergi borçları silindi mi? Vergi affı ne zaman yasalaşacak, kimleri kapsıyor?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2023 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023
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Vergi affı için nereye başvurulacak? Vergi borçları silindi mi? Vergi affı ne zaman yasalaşacak, kimleri kapsıyor?

Vergi affı 2023 son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası aktarıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine'nin ardından; "Bir müjde de icralık borcu olan vatandaşlara vermek istediğini" belirterek detayları açıkladı. Peki, Vergi affı ne zaman yasalaşacak, kimleri kapsıyor? İşte, 2023 vergi affına dair merak edilenler..

"Vergi borçları silindi mi, ne zaman silinecek?" sorusu milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya başladı. Vergi dairelerine ceza, faiz, vergi borcu bulunan vatandaşlara vergi affı müjdesi geldi. Konuyla ilgilenenler, "vergi borçları silindi mi, yapılandırma olacak mı" sorularına yanıt arıyor. Borç yapılandırma paketi geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan tarafından aktarıldı. İşte, vergi borçları hakkında merak edilenler...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN VERGİ AFFI MÜJDESİ!

23 Ocak tarihli Kabine Toplantısı ardından; "Bir müjde de icralık borcu olan vatandaşlara vermek istediğini" söyleyen Erdoğan, 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek ve takiplerini sonlandıracak bir düzenlemenin zaten yapıldığını anımsattı.

Başkan Erdoğan, "Şimdi de aynı uygulamayı, vergi dairelerimize vergi, ceza ve faiz gibi bütün başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Bir defaya mahsus olmak üzere vergi dairelerine olan ve 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. Detaylarını Hazine ve Maliye Bakanlığımızın açıklayacağı bu uygulamanın vergi dairesine olan borcundan dolayı takibe maruz kalmayacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Yapılan düzenlemelerin temel amacının devletle vatandaşın küçük meblağlı meseleler için karşı karşıya gelmesinin önüne geçmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'nin kaynakları, milletin zenginliği, devletin geliri arttıkça ortaya çıkan imkanı 85 milyonun tamamının huzuru ve refahı için kullanmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

VERGİ AFFI NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Bakan Bilgin'den son dakika vergi affı açıklaması geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı müjdelerden en büyüğü "bugüne kadar yapılmış en kapsamlı Yapılandırma Kanunu" konusundaki müjdesidir.

Halkımızın ve ekonomimizin gereksinimlerini ve gelen talepleri dikkate alarak, kamuya olan yükümlülüklerin hafifletilmesi ve uzun vadeli taksitler şeklinde ödenebilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği Kanun Teklifi hazırlığı tamamlandı.İnşallah en kısa sürede Meclisimizin gündemine alınarak yasalaşmasını bekliyoruz.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

Vergi yapılandırma işlemleri daha önceki yapılandırmalarda olduğu gibi vergi daireleri ve internet üzerinden gib.gov.tr aracılığıyla yapılabilecek. Zaman kaybı olmaması adına internet üzerinden başvuruların yapılması kolaylık sağlıyor.

BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

VERGİ BORCU SORGULAMA E DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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