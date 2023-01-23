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2023 seçimleri için start verildi: Başkan Erdoğan Lyon'daki Türk vatandaşlarına telefonla seslendi: Büyük zafer elde edeceğiz

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 23.01.2023 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023
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2023 seçimleri için start verildi: Başkan Erdoğan Lyon’daki Türk vatandaşlarına telefonla seslendi: Büyük zafer elde edeceğiz

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 14 Mayıs'ı işaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan çalışmalara hız verdi. Başkan Erdoğan, Lyon'daki vatandaşlara telefonla seslenerek, Türkiye'de yapılacak 2023 seçimleriyle ilgili Lyon'da daha büyük bir zafer elde edeceklerine inandığını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala'nın başkanlığındaki heyet, Avrupa'nın farklı şehirlerinde halkla buluşmalar çerçevesinde Fransa'nın Lyon kentinde Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Başkan Erdoğan da Ala'nın telefonu aracılığıyla vatandaşlara seslendi.

"BÜYÜK ZAFER ELDE EDECEĞİZ"

Başkan Erdoğan, Türkiye'de yapılacak 2023 seçimleriyle ilgili Lyon'da daha büyük bir zafer elde edeceklerine inandığını belirtti.

"BAŞARILAR BİZİM ÖVÜNÇ KAYNAĞIMIZ"

Fransa'da Lyon'un dışındaki başka şehir ve eyaletlerde de bu başarının artarak devamını beklediğini aktaran Başkan Erdoğan, "Buradaki başarılar bizim övünç kaynağımız olacaktır. Dolayısıyla sizlere Türkiye'den en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum." dedi.

"GELECEĞİNİZ AYDINLIK OLSUN"

Başkan Erdoğan, dün Bursa'da muhteşem bir toplulukla beraber olduklarına değinerek "Aldığım resmi rakamlarla Bursa'da 120 bin kişinin katıldığı açılış törenimizi ve mitingimizi yaptık. Bu dalga dalga büyüyor. Bu hafta da inşallah Denizli'de olacağız. Denizlililerle sizlere selamlarımızı ve sevgilerimizi göndereceğiz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum, geleceğiniz aydınlık olsun." diye konuştu.

Lyon'daki heyette İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Adıyaman Milletvekili Fatih Toprak ve 26. Dönem Elazığ Milletvekili Ömer Serdar da yer aldı.

Elazığ Milletvekili Ömer Serdar ise sosyal medyadan paylaşımda bulunarak, "Dünyanın 33 ülkesinde teşkilatlanarak vatandaşlarımızın derdiyle dertlenen UID''nin Fransa'nın Lyon şehrinde düzenlediği programda Avrupalı vatandaşlarımızla bir araya geldik. Yurtdışında yaşayan bulundukları ülkelere artı değer üreten tüm vatandaşlarımızla gurur duyuyoruz." mesajını verdi.

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