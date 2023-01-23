2023 seçimleri için start verildi: Başkan Erdoğan Lyon'daki Türk vatandaşlarına telefonla seslendi: Büyük zafer elde edeceğiz
2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 14 Mayıs'ı işaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan çalışmalara hız verdi. Başkan Erdoğan, Lyon'daki vatandaşlara telefonla seslenerek, Türkiye'de yapılacak 2023 seçimleriyle ilgili Lyon'da daha büyük bir zafer elde edeceklerine inandığını söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala'nın başkanlığındaki heyet, Avrupa'nın farklı şehirlerinde halkla buluşmalar çerçevesinde Fransa'nın Lyon kentinde Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.
Başkan Erdoğan da Ala'nın telefonu aracılığıyla vatandaşlara seslendi.
"BÜYÜK ZAFER ELDE EDECEĞİZ"
Başkan Erdoğan, Türkiye'de yapılacak 2023 seçimleriyle ilgili Lyon'da daha büyük bir zafer elde edeceklerine inandığını belirtti.
"BAŞARILAR BİZİM ÖVÜNÇ KAYNAĞIMIZ"
Fransa'da Lyon'un dışındaki başka şehir ve eyaletlerde de bu başarının artarak devamını beklediğini aktaran Başkan Erdoğan, "Buradaki başarılar bizim övünç kaynağımız olacaktır. Dolayısıyla sizlere Türkiye'den en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum." dedi.
"GELECEĞİNİZ AYDINLIK OLSUN"
Başkan Erdoğan, dün Bursa'da muhteşem bir toplulukla beraber olduklarına değinerek "Aldığım resmi rakamlarla Bursa'da 120 bin kişinin katıldığı açılış törenimizi ve mitingimizi yaptık. Bu dalga dalga büyüyor. Bu hafta da inşallah Denizli'de olacağız. Denizlililerle sizlere selamlarımızı ve sevgilerimizi göndereceğiz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum, geleceğiniz aydınlık olsun." diye konuştu.
Lyon'daki heyette İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Adıyaman Milletvekili Fatih Toprak ve 26. Dönem Elazığ Milletvekili Ömer Serdar da yer aldı.
Elazığ Milletvekili Ömer Serdar ise sosyal medyadan paylaşımda bulunarak, "Dünyanın 33 ülkesinde teşkilatlanarak vatandaşlarımızın derdiyle dertlenen UID''nin Fransa'nın Lyon şehrinde düzenlediği programda Avrupalı vatandaşlarımızla bir araya geldik. Yurtdışında yaşayan bulundukları ülkelere artı değer üreten tüm vatandaşlarımızla gurur duyuyoruz." mesajını verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor Berdan Mardini nerede? Survivor Berdan Mardini neden yok, elendi mi, diskalifiye mi oldu?
- TDK'ye göre "deve yürekli" kimler için kullanılan bir ifadedir?
- ABD Çalışma Bakanlığının yayımladığı verilere göre, 2020'de hangi meslekteki iş yaralanma oranları diğerlerine göre daha fazladır?
- Barış Manço, sözü ve müziği kendisine ait şarkılarda hangi atasözünü kullanmamıştır?
- YKS sınavı başvuru tarihleri 2023! YKS sınavı ne zaman? YKS'ye kaç gün kaldı?
- Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 22 Ocak Survivor ELEME ADAYI kim oldu? Yokluk Adası'na kim gitti?
- Hangi ünlü kişinin adı herhangi bir havalimanının adında geçmez?
- PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN DUALARI! Peygamberimiz üç aylara girerken nasıl dua ederdi? Üç aylarda nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur?
- TDK Güncel Türkçe sözlük'e göre "kumru gibi" hangi anlama gelen bir deyimdir?
- EYT'LİYE kredi müjdesi verildi! PARAM YOK DİYENLERE kolaylık sağlayacak! Prim borcu olanlar kendi maaşlarıyla ödeyebilecek!
- Survivor 6. bölüm CANLI İZLE! 22 Ocak Survivor yeni bölüm TV8 canlı yayın izleme ekranı!
- Telefonun başında çaresiz bekleyenlere müjde! Çalmayacak diyorlardı çaldı! Eski sevgilisi bin pişman olacak burçlar...