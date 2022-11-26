The Economist Türkiye'yi hedef aldı: Skandal kapak! Türkiye'den İngiliz dergiye çok sert tepki geldi
The Economist, yine bir kara propaganda faaliyetine imza atarak Türkiye'yi hedef aldı. Avrupa kıtasını "donmuş" olarak betimleyen bir kapak görseli paylaşan İngiliz dergi, Türkiye'yi de kıtaya ekledi. The Economist'e cevap ise Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş'tan geldi. Türkiye'de enerji krizi olmadığını ifade eden Kardaş, 'Türkiye'yi hep Avrupa'nın dışında ama krizlerde Avrupa'nın içinde gösteriyorsunuz.' dedi.
Dünya liderlerinin, çok uluslu şirket sahiplerinin, büyük yatırımcıların ve fon sahiplerinin takip ettiği İngiliz The Economist, geçtiğimiz gün büyük bir dezenformasyona imza attı. Analiz yazısında Türkiye'yi de Avrupa kıtasında gösteren dergi, "Donmuş" başlığını kullanarak, "Avrupa, kalıcı bir enerji ve jeopolitik krizle karşı karşıya. Bu onu zayıflatacak ve küresel konumunu tehdit edecek" sözlerini sarf etti.
İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, Avrupa'da büyük sorun olan enerji krizinin sanki Türkiye'de de olduğunu gösteren The Economist'in kapağının açık bir dezenformasyon örneği olduğunu vurgulayarak açıklamalarda bulundu.
İşte Kardaş'ın The Economist'in algı operasyonuna yönelik Twitter paylaşımları:
TÜRKİYE'DE ENERJİ KRİZİ YOK
"Enerji krizinden Avrupa mağdur! Zamanında alınan önlemler ve çeşitlendirme politikaları sayesinde krizin olumsuz etkisi Türkiye için sorun olmaktan çıkıyor.
KAYNAKLARIMIZ ÇOK ÇEŞİTLİ
Türkiye, enerjide birçok alternatifle çalışıyor. Türkiye'ye Rusya'dan doğal gaz akışı devam ettiği gibi Azerbaycan ve İran'dan da akış sürüyor.
DOĞAL GAZ DEPOLAMA ORANLARIMIZ VE TESİSLERİMİZİN BÜYÜKLÜĞÜ
Doğal gaz depolama kapasitesini büyüten Türkiye, Silivri'de 4,6 milyar, Tuz Gölü'nde 1 milyar m3'lük kapasiteli depolama tesisleri, %100 doluluk oranına ulaştı.
Yüksek LNG giriş kapasitesi ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla enerjide önemli bir kaynak çeşitliliği de sağlandı.
İNGİLİZLER İŞLERİNE GELDİĞİ GİBİ GERÇEĞİ TAHRİF ETTİ
Türkiye'yi hep Avrupa'nın dışında ama krizlerde Avrupa'nın içinde gösteriyorsunuz"
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