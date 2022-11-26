The Economist Türkiye’yi hedef aldı: Skandal kapak! Türkiye’den İngiliz dergiye çok sert tepki geldi

Dünya liderlerinin, çok uluslu şirket sahiplerinin, büyük yatırımcıların ve fon sahiplerinin takip ettiği İngiliz The Economist, geçtiğimiz gün büyük bir dezenformasyona imza attı. Analiz yazısında Türkiye'yi de Avrupa kıtasında gösteren dergi, "Donmuş" başlığını kullanarak, "Avrupa, kalıcı bir enerji ve jeopolitik krizle karşı karşıya. Bu onu zayıflatacak ve küresel konumunu tehdit edecek" sözlerini sarf etti.