CHP’li Türker Ertürk İYİ Partili vekilin yayında 6’lı masayı topa tuttu! Kılıçdaroğlu’nu övüp HDP ile ittifak istedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, seçim tarihinin 14 Mayıs 2023 olacağını işaret etti. Cumhur İttifakı Başkan Erdoğan'ın adaylığını çok uzun süre önce ilan etse de Millet İttifakı'ndaki aday belirsizliği ise masayı büyük bir kaosa sürükledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir de beni deneyin, geliyorum ey dünya" diyerek adaylığını resmen ilan etse de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu çıkışı açık şekilde veto etti. Akşener, adaylık için "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a hayır demeyiz" diyerek Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapattı.