CHP'li Türker Ertürk İYİ Partili vekilin yayında 6'lı masayı topa tuttu! Kılıçdaroğlu'nu övüp HDP ile ittifak istedi
CHP'ye yakınlığıyla bilinen emekli amiral Türker Ertürk, fondaş Halk TV'nin canlı yayınında, 6'lı masayı yerden yere vurdu. İYİ Parti Milletvekili Ahat Andican'ın yayında tepkisini dile getiren Ertürk, masada uzlaşma, eşgüdüm ve koordinasyonun olmadığını söyledi. İYİ Parti'nin adaylığına açıkça karşı çıktığı Kemal Kılıçdaroğlu'nu öve öve bitiremeyen Ertürk, "Aday Kılıçdaroğlu olsun" deyip HDP ile ittifak çağrısında bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, seçim tarihinin 14 Mayıs 2023 olacağını işaret etti. Cumhur İttifakı Başkan Erdoğan'ın adaylığını çok uzun süre önce ilan etse de Millet İttifakı'ndaki aday belirsizliği ise masayı büyük bir kaosa sürükledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir de beni deneyin, geliyorum ey dünya" diyerek adaylığını resmen ilan etse de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu çıkışı açık şekilde veto etti. Akşener, adaylık için "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a hayır demeyiz" diyerek Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapattı.
Masanın küçük ortaklarından Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 'seçilen isim bizi dinlemezse kriz çıkar yeniden seçim olur' mesajı verirken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da hakkındaki 'HDP' iddialarının gölgesinde 'aday olursam en iyi şekilde temsil ederim' çıkışında bulundu.
CHP'Lİ TÜRKER ERTÜRK İYİ PARTİLİ VEKİLİN YAYINDA 6'LI MASAYI TOPA TUTTU
Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP tarafından fonlanan Halk TV'de, masadaki tartışmaları daha da alevlendirecek bir çıkış geldi.
Muhalefet olarak çok doğru hamleler yapılmadığını söyleyen bu yüzden de hala kazanacak durumda olmadıklarını söyleyen CHP'li eski Amiral Türker Ertürk, "Ben 6'lı masayı doğru bulmuyorum, bu bir demokrasi birliği olmalı. Bunun için o masa büytülmeli. O masaya farklı katmanlarda demokratik kitle örgütleri dahil edilmeli" şeklinde konuştu.
İYİ PARTİLİ VEKİLİN YANINDA KILIÇDAROĞLU'NU ÖVDÜ
CHP, İYİ, Saadet, DEVA, Gelecek, Demokrat partilerinin başını çektiği 6'lı masayı yerden yere vuran Türker Ertürk, masada uzlaşma, eşgüdüm ve koordinasyonun olmadığını söyleyerek İYİ Partili Ahat Andican'ın yanında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'tahamüllü ve hoşgörülü' diyerek övdü.
KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI SAVUNDU
Masadaki isim belirsizliğine tepki gösteren Ertürk, "Hala 6'lı masada cumhurbaşkanı adayı belli değil. Millet İttifakı içinde en büyük parti hangisi? Cumhuriyet Halk Partisi... CHP'nin lideri kimse adayın o olması lazım" sözleriye Kılıçdaroğlu'nun adaylığını savundu.
TİP GÜZELLEMESİ YAPTI, HDP'YE AÇIK KAPI BIRAKTI
CHP'li amiral Millet İttifakı'nın büyütmek gerek diyerek TİP güzellemesi yapıp HDP'ye de açık kapı bıraktı.
Ertürk şu ifadeleri kullandı;
"Millet İttifakı'nı büyütmek lazım. Demokratik kitle örgütlerini de içine dahil etmek lazım. Türkiye İşçi Partisi'nin 4 tane vekili var, ateş gibi çocuklar. Niçin TİP, Millet İttifakı içerisinde değil? HDP seçmeni oy vermezse bu seçim kazanılamaz. Madem yasaklanmış bir parti değil bu bloğun içine onu da dahil edelim. HDP'nin oylarını hesap edip arka kapıda HDP ile konuşup görüşüp halktan bunu saklamak doğru bir hareket değil düye düşünüyorum. İttifakı büyütmezsiniz, diğer siyasi partileri içinize almazsanız daha sonra bu direnci gösteremezsiniz."
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