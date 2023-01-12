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HDP 'ayrı aday' çıkışını tekrarladı! Pervin Buldan ittifak ortaklarını hedef aldı: Sizin şamar oğlanınız değiliz

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Giriş Tarihi: 12.01.2023 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023
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HDP ’ayrı aday’ çıkışını tekrarladı! Pervin Buldan ittifak ortaklarını hedef aldı: Sizin şamar oğlanınız değiliz

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Eş Başkanı Pervin Buldan, bugün katıldığı etkinlikte, 'ayrı aday' restini yineledi ve kendilerine parti içi ve ittifak ortaklarından gelen eleştirilere sert göndermelerde bulundu. HDP'nin kimsenin şamar oğlanı olmadığını söyleyen Buldan, ittifak ortaklarına 'maç 90 dakika ve yeni başlıyor' göndermesi yaptı. Bilindiği üzere Buldan'ın ayrı aday çıkışı yapması sonrası Selahattin Demirtaş ve Saruhan Oluç gibi isimler 'ortak aday' vurgusu yapan açıklamalarda bulunmuş ve İYİ Parti ile CHP'nin başını çektiği ittifak ortaklarına açık kapı bırakmıştı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6'lı masada, adaylık tartışmaları üzerinden derin bir kaos yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde 10'uncu kez toplanan fakat yine kamuoyuna bir aday ismi sunamayan muhalefet, 11'inci toplantıda adaylık görüşmelerine başlanacağını duyurmuştu.

HDP'DEN ORTAKLARINA REST: "KENDİ ADAYIMIZI ÇIKARIYORUZ"

Yaşananlar kamuoyunu bir hayli meşgul ederken, HDP kanadından dikkat çeken bir açıklama gelmişti.

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, hiçbir ittifakın yanında yer almayacaklarını söyleyerek, "HDP, kendi adayını çıkaracak" diye konuşmuştu.

HDP BÖLÜNDÜ: GÜNDÜZ SÖYLENEN AKŞAMKİYLE ÇELİŞTİ

Buldan'ın sözleri sonrası akşam saatlerinde katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan, HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, ortak aday fikrine sıcak baktıklarını söylemişti.

Terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş da 'ortak aday' çıkarılması gerektiğini dile getirmişti.

HDP 'AYRI ADAY' ÇIKIŞINI TEKRARLADI! PERVİN BULDAN İTTİFAK ORTAKLARINI HEDEF ALDI: "SİZİN ŞAMAR OĞLANINIZ DEĞİLİZ"

HDP'deki bölünme bir kez daha ispat edilmiş oldu. Pervin Buldan, bugün yaptığı açıklamada, 'ayrı aday' çıkışını yineleyerek, ittifak ortaklarına ve parti içindeki 'aykırı' seslere 'ayar' verdi.

HDP'nin kimsenin şamar oğlanı olmadığını söyleyen Buldan, "Maç daha yeni başladı ve 90 dakika. 1-2 dakikada bitecek bir maç değil. 90 dakikalık bir maçta diğer her iki ittifakın karşısında, kendimize güvenerek seçimlerde en başarılı şekilde çıkacak." diyerek göndermelerde bulundu.

HDP ADAYINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Buldan'ın konuya ilişkin açıklamaları ise şöyle:

"Biz bunu dedik diye bir sürü tartışma yaşandı. AK Parti'ye kaybetmek üzere kurulan Millet İttifakı'nın yanında olmaktan çekinenler olarak adlandırıldık. Cumhur İttifakı'na kaybetmenin tek yolunun başka bir tarafı desteklemekten geçenler olduğunu ifade edenler oldu. Kimse kusura bakmasın HDP kimsenin şamar oğlanı değildir, kimsenin yandaşı değildir, olmayacaktır da. Biz kendi öz gücümüzle kendi adayımızı çıkaracağız ve 2. tura kalması için de büyük bir seferberlikle çalışcağız. Bunu buradan bir kez daha ilan ediyorum. Maç daha yeni başladı ve 90 dakika. 1-2 dakikada bitecek bir maç değil. 90 dakikalık bir maçta diğer her iki ittifakın karşısında, kendimize güvenerek seçimlerde en başarılı şekilde çıkacak."

Sözlerinin devamında adayı açıklayacakları tarih için de bilgi veren Buldan, "En kısa zamanda da bir takvim belirleyerek, kendi adayımızı açıklayacağımızı söylemiştik. Önümüzdeki günlerde de bu takvimi açıklayacağız, adayı açıklayacağımız tarihi de belirteceğiz." diye konuştu.

HDP ortaklarını hedef aldı: Şamar oğlanınız değiliz HDP ORTAKLARINI HEDEF ALDI: ŞAMAR OĞLANINIZ DEĞİLİZ

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