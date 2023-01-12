HDP ’ayrı aday’ çıkışını tekrarladı! Pervin Buldan ittifak ortaklarını hedef aldı: Sizin şamar oğlanınız değiliz

HDP ADAYINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Buldan'ın konuya ilişkin açıklamaları ise şöyle:

"Biz bunu dedik diye bir sürü tartışma yaşandı. AK Parti'ye kaybetmek üzere kurulan Millet İttifakı'nın yanında olmaktan çekinenler olarak adlandırıldık. Cumhur İttifakı'na kaybetmenin tek yolunun başka bir tarafı desteklemekten geçenler olduğunu ifade edenler oldu. Kimse kusura bakmasın HDP kimsenin şamar oğlanı değildir, kimsenin yandaşı değildir, olmayacaktır da. Biz kendi öz gücümüzle kendi adayımızı çıkaracağız ve 2. tura kalması için de büyük bir seferberlikle çalışcağız. Bunu buradan bir kez daha ilan ediyorum. Maç daha yeni başladı ve 90 dakika. 1-2 dakikada bitecek bir maç değil. 90 dakikalık bir maçta diğer her iki ittifakın karşısında, kendimize güvenerek seçimlerde en başarılı şekilde çıkacak."

Sözlerinin devamında adayı açıklayacakları tarih için de bilgi veren Buldan, "En kısa zamanda da bir takvim belirleyerek, kendi adayımızı açıklayacağımızı söylemiştik. Önümüzdeki günlerde de bu takvimi açıklayacağız, adayı açıklayacağımız tarihi de belirteceğiz." diye konuştu.