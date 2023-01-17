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Altılı masada 'kazanamayacağız' paniği! CHP'li Aytuğ Atıcı itiraf etti: "HDP'ye mecburuz"

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 17.01.2023 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023
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Altılı masada ’kazanamayacağız’ paniği! CHP’li Aytuğ Atıcı itiraf etti: HDP’ye mecburuz

Adaylık tartışmaları üzerinden birbirine giren altılı masada, yeni bir kriz patlak verdi. CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, bu gidişle seçimi kazanamayacaklarını vurgulayıp, HDP'ye mecbur olduklarını itiraf etti. "Millet İttifakı'nın oyu yüzde 45-50 arası görünüyor" iddiasında bulunan Atıcı, geçtiğimiz günlerde de HDP'nin CHP içinden çıkan bir parti olduğunu savunmuştu.

Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu, HDP'nin ise 'gizliden' destek verdiği Altılı Masa'da derin bir kaos yaşanıyor. Mayıs ayında yapılacağı konuluşan seçimlerde kimin aday olacağına on kez görüşmesine rağmen karar veremeyen muhalefet, 'taht kavgaları' üzerinden birbirine düştü.

ORTAKLARIN ADAYLIK KAVGASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Geliyorum ey dünya" diyerek adaylığını resmen ilan etse de İYİ Parti kanadı "Kılıçdaroğlu kazanamaz" diyerek CHP liderini açıkça veto etti.

HDP kanadı ise kendilerini görmezden gelen ittifak ortaklarına resti çekti ve 'ayrı aday' çıkaracaklarını duyurdu.

ALTILI MASADA 'KAZANAMAYACAĞIZ' PANİĞİ! CHP'Lİ İSİM İTİRAF ETTİ: "HDP'YE MECBURUZ"

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, katıldığı bir canlı yayında, "HDP, CHP içerisinden çıkmış bir partidir" diyerek kirli ittifakı gözler önüne seren bir açıklama yapmıştı.

Bu sözleri sonrası Atıcı adeta vites yükseltti ve yine HDP'ye selam çaktı.



"Millet İttifakı'nın oyu yüzde 45-50 arası görünüyor" iddiasında bulunan CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu, bu oranın riskli bir bant olduğunu ifade ederek HDP seçmeninin oyuna ihtiyaç duyduklarını bir kez daha dile getirdi.

CHP: "HDP'YE MECBURUZ"

CHP'li Atıcı konuya ilişkin, "Bizim HDP seçmeninin oyuna ihtiyacımız var. Bu çok açık bu çok net. Biz HDP seçmenine mutlaka ama mutlaka elimizi uzatmak mecburiyetindeyiz" şeklinde konuştu.

YEREL SEÇİMLERDE YAPILAN KİRLİ İTTİFAK

HDP'li Sezai Temelli o dönem İstanbul ve Ankara'da Millet İttifakı adaylarına oy verdiklerini doğrulamış, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na üst perdeden göz dağı vermişti.

Temelli, "Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir" demişti.

CHP'DEN HDP'YE BAKANLIK VAADİ

CHP - HDP yakınlaşması sadece yerel seçimlerde yapılan kirli ittifakla değil, CHP'nin vites yükseltip HDP'ye Bakanlık vadetmesiyle gözler önüne serilmişti.

CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye Bakanlık verebiliriz" sözleri siyaset gündeminin bir numaralı konusu olmuş, çokça tartışılmıştı. Yerel seçimlerde HDP ile iş birliği yapan İYİ Parti, "HDP ile iş yaparım ama aynı masaya oturmam" tiyatrosunu sahnelemişti.

Altılı masada ’kazanamayacağız’ paniği! ALTILI MASADA 'KAZANAMAYACAĞIZ' PANİĞİ!

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