Başkan Erdoğan'dan skandallara göz yuman İsveç'e 'NATO reddi' sinyali: Bizden destek beklemeyin
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı konuşmada, terör örgütlerine kucak açan ve Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna izin veren İsveç'e, NATO konusunda çok sert tepki gösterdi. "Rabbimizin koruması altındaki Kur’an-ı Kerim, bir haçlı artığının onun nüshasını yakması ile asla zarar görmez." diyen Başkan Erdoğan, "Böyle bir kepazeliğe izin verenler NATO’ya başvuru konusunda bizden destek destek beklemesinler." ifadeleriyle NATO'ya katılım talebine 'ret' sinyali verdi.
NATO'ya katılmak için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'in başkenti Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asmış ve bu anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı.
Terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görülmüştü.
PROVOKASYONLARDA YENİ PERDE: İZİNLE VE POLİS GÖZETİMİNDE KUR'AN-I KERİM YAKTI
İsveç'te yaşanan skandallara geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklenmiş, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, İsveç'te Türk Büyükelçiliği önünde, polislerin koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. İsveç yetkilileri söz konsuu yakma eylemine de izni vermişti.
Yaşananlar sonrası bugün Kabine Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'e oldukça sert ifadelerle yüklendi.
NATO HAYAL! İSVEÇ'E ÇOK SERT MESAJ: "BİZDEN DESTEK GÖREMEYECEKSİNİZ"
İsveç'te yaşananların en başta Müslümanlar olmak üzere herkese yapılmış bir hakaret olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, "Hiçbir birey kutsalları aşağılama, bu yönde eylemde bulunma özgürlüğüne sahip değildir. Bu zihniyet uzunca bir süredir eli kanlı terör örgütlerine kucak açmayı demokrasi kılıfıyla meşrulaştırmaya çalışıyor. Bu zihniyetin son eylemi asırlardır bir arpa boyu yol alınamadığının işaretidir. Bu sapkınlığa göz yumanlar hiç şüphesiz sonuçlarını hesap etmişlerdir.Onların koruması altında bu ihaneti, bu namusuzluğu yapacak onların korumasıyla da biz Müslümanlara ne yaptık diyecek. Kusura bakmasınlar başta söyledik terör örgütlerinde caddelerinizde cirit attıracaksınız bizden NATO'ya girme konusunda destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey." diye konuştu.
"BİRİLERİ NAMUSSUZLUK YAPARSA HADDİNİ BİLDİRİRİZ"
İsveç'in NATO başvurusuna ret sinyali veren Başkan Erdoğan, "Biz bir şeyi söylediğimiz zaman dürüst söyleriz. Birileri de bize namussuzluk yaptığı zaman onlara da haddini bildiririz. İsveç yönetimi bizlere kalkıp hak ve özgürlükten bahsetmesine gerek yok. Hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız Müslümanların dini inanacına saygı göstereceksiniz. Bu saygıyı göstermiyorsanız NATO konusunda destek göremeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.
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