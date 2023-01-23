Başkan Erdoğan’dan skandallara göz yuman İsveç’e ’NATO reddi’ sinyali: Bizden destek beklemeyin

NATO HAYAL! İSVEÇ'E ÇOK SERT MESAJ: "BİZDEN DESTEK GÖREMEYECEKSİNİZ"

İsveç'te yaşananların en başta Müslümanlar olmak üzere herkese yapılmış bir hakaret olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, "Hiçbir birey kutsalları aşağılama, bu yönde eylemde bulunma özgürlüğüne sahip değildir. Bu zihniyet uzunca bir süredir eli kanlı terör örgütlerine kucak açmayı demokrasi kılıfıyla meşrulaştırmaya çalışıyor. Bu zihniyetin son eylemi asırlardır bir arpa boyu yol alınamadığının işaretidir. Bu sapkınlığa göz yumanlar hiç şüphesiz sonuçlarını hesap etmişlerdir.Onların koruması altında bu ihaneti, bu namusuzluğu yapacak onların korumasıyla da biz Müslümanlara ne yaptık diyecek. Kusura bakmasınlar başta söyledik terör örgütlerinde caddelerinizde cirit attıracaksınız bizden NATO'ya girme konusunda destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey." diye konuştu.