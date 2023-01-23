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Başkan Erdoğan İsveç'e NATO kapısını kapattı! Batı'nın tetikçileri algıya başladı

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 23.01.2023 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023
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Başkan Erdoğan İsveç’e NATO kapısını kapattı! Batı’nın tetikçileri algıya başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı konuşmada, terör örgütlerine kucak açan ve Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna izin veren İsveç'e, NATO kapısını kapattı. Başkan Erdoğan, "Böyle bir kepazeliğe izin verenler NATO’ya başvuru konusunda bizden destek destek beklemesinler." diye konuştu. Söz konusu açıklamalar Batı medyasında da geniş yankı buldu. France 24, Erdoğan'ın açıklamalarını 'öfkeli' olarak niteleyip İsveç'te skandallara imza atan PKK'lıları, "Küçük Kürt gruplar" diyerek aklamaya çalıştı. Algılarına devam eden Fransa merkezli kurum, Türkiye ve Macaristan'ı Rusya yanlısı NATO üyeleri olarak ilan etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı konuşmada, terör örgütlerine kucak açan ve Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna izin veren İsveç'e, NATO konusunda çok sert tepki gösterdi.

"Rabbimizin koruması altındaki Kur'an-ı Kerim, bir haçlı artığının onun nüshasını yakması ile asla zarar görmez." diyen Başkan Erdoğan, "Böyle bir kepazeliğe izin verenler NATO'ya başvuru konusunda bizden destek destek beklemesinler." ifadeleriyle NATO'ya katılım talebine 'ret' sinyali verdi.

Söz konusu açıklamalar Batı medyasında da geniş yankı buldu.

FRANSIZLARDAN ALGI OPERAYONU: PKK'LI TERÖRİSTLERİ "KÜÇÜK KÜRT GRUPLAR" OLARAK LANSE ETTİLER

Yaşananlar sonrasında Fransa merkezli France 24 skandal bir algı operasyonuna soyundu.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakılması sonrası Başkan Erdoğan'ın İsveç'e NATO kapılarını kapatmasını haberleştiren kanal şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan'ın öfkeli yorumları, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'de Mayıs ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesinde Batı savunma ittifakına katılma ihtimallerini daha da uzaklaştırdı"

Skandallarla dolu haberde Avrupa'daki PKK/YPG'liler 'Kürt gruplar' olarak aklanmaya çalıştı. France 24 ek olarak Türkiye ve Macaristan'ı Rusya yanlısı NATO üyeleri olarak ilan etti.

REUTERS

Merkez üssü İngiltere'nin başkenti Londra'da olan Reuters gelişmeyi, "Erdogan to Sweden: Don't expect Turkish support for NATO bid after Stockholm protest" başlığıyla duyurdu.

Haberde "Erdoğan Pazartesi günü yaptığı açıklamada, hafta sonu Stockholm'deki Türk büyükelçiliği önünde Kur'an'ın yakılması da dahil olmak üzere düzenlenen protestoların ardından İsveç'in Türkiye'den NATO üyeliğine destek beklememesi gerektiğini söyledi" ifadelerine yer verildi.

BLOOMBERG

Başkan Erdoğan'ın İsveç'e verdiği NATO vetosunu ABD merkezli Bloomberg de gündeme getirdi.

"Sweden Shouldn't Expect Turkey Support in NATO Bid, Erdogan Says" başlığıyla (Erdoğan: İsveç NATO Hedefinde Türkiye'den Destek Beklememeli) duyurulan haberde şu ifadeler kullandı:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi günü İsveç'in başkenti Stockholm'de İslam'ın kutsal kitabının yakılmasına öfkesini dışa vurarak, Türkiye'nin İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne katılma hedefini desteklemeyeceğini söyledi."

İTALYAN BASINI BAŞKAN ERDOĞAN'IN O SÖZLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

İtalya'da yayın yapan ANSA MED isimli haber sitesi "No Sweden in NATO if it doesn't respect Islam, says Erdogan" başlığını kullandı.

İlgili haberde Erdoğan'ın "Hiç kimsenin Müslümanların inancına hakaret etme özgürlüğü yoktur" sözlerine dikkat çekildi.

ABC NEWS

New York merkezli ABC News, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in İslam karşıtı protestoların ardından NATO'ya katılmak için Ankara'dan destek beklememesi gerektiğini söyledi" ifadeleriyle ilgili haberi okuyucularına servis etti.

ASSOCIATED PRESS

Bir başka ABD merkezli basın kuruluşu Associated Press ise "Türkiye Cumhurbaşkanı, İsveç'in NATO üyelik hedefine destek vermediğini söyledi" sözleriyle gelişmeyi manşete taşıdı.

Erdoğan’dan İsveç’e: NATO desteği göremeyeceksiniz ERDOĞAN'DAN İSVEÇ'E: NATO DESTEĞİ GÖREMEYECEKSİNİZ
Erdoğan’dan İsveç’e: NATO desteği beklemeyin

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