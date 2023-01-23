Başkan Erdoğan İsveç'e NATO kapısını kapattı! Batı'nın tetikçileri algıya başladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı konuşmada, terör örgütlerine kucak açan ve Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna izin veren İsveç'e, NATO kapısını kapattı. Başkan Erdoğan, "Böyle bir kepazeliğe izin verenler NATO’ya başvuru konusunda bizden destek destek beklemesinler." diye konuştu. Söz konusu açıklamalar Batı medyasında da geniş yankı buldu. France 24, Erdoğan'ın açıklamalarını 'öfkeli' olarak niteleyip İsveç'te skandallara imza atan PKK'lıları, "Küçük Kürt gruplar" diyerek aklamaya çalıştı. Algılarına devam eden Fransa merkezli kurum, Türkiye ve Macaristan'ı Rusya yanlısı NATO üyeleri olarak ilan etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı konuşmada, terör örgütlerine kucak açan ve Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna izin veren İsveç'e, NATO konusunda çok sert tepki gösterdi.
"Rabbimizin koruması altındaki Kur'an-ı Kerim, bir haçlı artığının onun nüshasını yakması ile asla zarar görmez." diyen Başkan Erdoğan, "Böyle bir kepazeliğe izin verenler NATO'ya başvuru konusunda bizden destek destek beklemesinler." ifadeleriyle NATO'ya katılım talebine 'ret' sinyali verdi.
Söz konusu açıklamalar Batı medyasında da geniş yankı buldu.
FRANSIZLARDAN ALGI OPERAYONU: PKK'LI TERÖRİSTLERİ "KÜÇÜK KÜRT GRUPLAR" OLARAK LANSE ETTİLER
Yaşananlar sonrasında Fransa merkezli France 24 skandal bir algı operasyonuna soyundu.
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakılması sonrası Başkan Erdoğan'ın İsveç'e NATO kapılarını kapatmasını haberleştiren kanal şu ifadeleri kullandı:
"Erdoğan'ın öfkeli yorumları, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'de Mayıs ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesinde Batı savunma ittifakına katılma ihtimallerini daha da uzaklaştırdı"
Skandallarla dolu haberde Avrupa'daki PKK/YPG'liler 'Kürt gruplar' olarak aklanmaya çalıştı. France 24 ek olarak Türkiye ve Macaristan'ı Rusya yanlısı NATO üyeleri olarak ilan etti.
REUTERS
Merkez üssü İngiltere'nin başkenti Londra'da olan Reuters gelişmeyi, "Erdogan to Sweden: Don't expect Turkish support for NATO bid after Stockholm protest" başlığıyla duyurdu.
Haberde "Erdoğan Pazartesi günü yaptığı açıklamada, hafta sonu Stockholm'deki Türk büyükelçiliği önünde Kur'an'ın yakılması da dahil olmak üzere düzenlenen protestoların ardından İsveç'in Türkiye'den NATO üyeliğine destek beklememesi gerektiğini söyledi" ifadelerine yer verildi.
BLOOMBERG
Başkan Erdoğan'ın İsveç'e verdiği NATO vetosunu ABD merkezli Bloomberg de gündeme getirdi.
"Sweden Shouldn't Expect Turkey Support in NATO Bid, Erdogan Says" başlığıyla (Erdoğan: İsveç NATO Hedefinde Türkiye'den Destek Beklememeli) duyurulan haberde şu ifadeler kullandı:
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi günü İsveç'in başkenti Stockholm'de İslam'ın kutsal kitabının yakılmasına öfkesini dışa vurarak, Türkiye'nin İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne katılma hedefini desteklemeyeceğini söyledi."
İTALYAN BASINI BAŞKAN ERDOĞAN'IN O SÖZLERİNE DİKKAT ÇEKTİ
İtalya'da yayın yapan ANSA MED isimli haber sitesi "No Sweden in NATO if it doesn't respect Islam, says Erdogan" başlığını kullandı.
İlgili haberde Erdoğan'ın "Hiç kimsenin Müslümanların inancına hakaret etme özgürlüğü yoktur" sözlerine dikkat çekildi.
ABC NEWS
New York merkezli ABC News, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in İslam karşıtı protestoların ardından NATO'ya katılmak için Ankara'dan destek beklememesi gerektiğini söyledi" ifadeleriyle ilgili haberi okuyucularına servis etti.
ASSOCIATED PRESS
Bir başka ABD merkezli basın kuruluşu Associated Press ise "Türkiye Cumhurbaşkanı, İsveç'in NATO üyelik hedefine destek vermediğini söyledi" sözleriyle gelişmeyi manşete taşıdı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK BORCU OLANLARA MÜJDE! KYK borcu SİLİNDİ Mİ? KYK borç yapılandırma ne zaman başlıyor?
- Son dakika: Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? Ehliyet affı kimleri kapsayacak? Başkan Erdoğan açıkladı!
- TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ 2023! İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri...kura sonuçları sorgulama ekranı!
- ERZAK YARDIMLARI BAŞLADI! İhtiyaç sahiplerine koli koli gıda yardımı yapılıyor! Hemen başvuru formunu doldurun! A-B-C TİPİ PAKETLER...
- SURVİVOR'DA ŞOKE EDEN KARAR! Seçkin Piriler Survivor'a neden veda etti? Seçkin Piriler kimdir, kaç yaşında?
- Berdan Mardini Survivor'dan ayrıldı mı, neden yok? Berdan Mardini Survivor 2023'ten neden ayrıldı?
- Kısmetse Olur Furkan neden diskalifiye oldu? Kısmetse Olur Furkan Ağca yarışmadan neden elendi?
- İstanbul Havalimanı metro Ücretsiz mi? Kaç gün bedava? M11 metro hattı durakları, istasyonları neler?
- BENZİN ve MOTORİNE indirim var mı? 24 Ocak'ta akaryakıta indirim gelecek mi? Benzin, mazot, LPG fiyatları kaç TL?
- Yargı dizisi savcı Pars öldü mü, ölecek mi? Yargı Mehmet Yılmaz Ak kimdir, diziden mi ayrılacak?
- 2023 YKS SINAV TARİHLERİ: YKS sınavı ne zaman? ÖSYM TYT, AYT, YDT sınavları hangi tarihte, başvurular başladı mı?
- İmar affı son dakika gelişmesi var mı? İmar affı, barışı çıkacak mı, kimler yararlanacak? Tapu sorgulama...