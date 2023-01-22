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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Korucu Tim Komutanı Nimet Encü şehit oldu

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Giriş Tarihi: 22.01.2023 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Korucu Tim Komutanı Nimet Encü şehit oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bestler Dereler'deki Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonunda Korucu Tim Komutanı Nimet Encü'nün şehit olduğunu açıkladı.

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