Bu da CHP’nin gazetecisi! Can Ataklı Baykar’ı hedef aldı: Yaptıkları maketten öte bir şey değil

CHP YANDAŞI CAN ATAKLI BAYKAR'A HAKARETLER SAVURDU: "YAPTIĞI MAKETTEN ÖTE BİR ŞEY DEĞİL"

Baykar'ı hedef alan skandal açıklamalar yapanlara, CHP yandaşı Can Ataklı da katıldı. Yaptığı canlı yayında, haddini aşarak, AK Parti seçmenini "geri zekalı" diyerek hedef alan Ataklı, "Baykar diye bir şirket var biliyorsunuz, Bayraktarlar... Deli gibi bir kesim var, zannediyorlar ki onu savununca sanki memleket savunuluyor. Bir özel şirket SİHA-İHA yapıyor, devletin kendisi de yapıyori, çok var bunları yapan. Bu çocuk iyi bir mühendis yetenekli belli ki ama abartma kardeşim, yaptığı maketten öte bir şey değil." dedi.