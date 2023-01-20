Bu da CHP'nin gazetecisi! Can Ataklı Baykar'ı hedef aldı: Yaptıkları maketten öte bir şey değil
Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayiinin göz bebeği İHA/SİHA'ların üreticisi Baykar'ı hedef alanlar arasına CHP yandaşı sözde gazeteci Can Ataklı da dahil oldu. Yaptığı canlı yayında haddini aşarak AK Parti seçmenini, "Geri zekalılar" diyerek aşağılayan ve Selçuk Bayraktar'ı hedef alan Ataklı, "Geri zekalılığın şanına çıkmış bir kesim var AK Parti’yi tutacağız diye. Yaptıkları maketten öte bir şey değil. Bütün bu numaralar tutmayacak bu sefer olmayacak." diye konuştu.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği SİHA'ların öncüsü olan Baykar'ı hedef aldı. Rekabet kılıfına sığınarak Baykar'a yüklenen Babacan, "SİHA'lar hükümetin en önemli propaganda projesi. Bunu kutsal hale getirdiler ama biz buna dokunacağız" tehdidinde bulundu.
BAYKAR'I AYNI ZAMANDA HEDEF ALANLAR: CIA, FETÖ, 6'LI MASA...
Terör örgütü FETÖ'ye desteği ile tanınan Türkiye düşmanı, CIA etki ajanı Michael Rubin, Türk Savunma Sanayii'ne yönelik kara propaganda yaptı. Makalesinde Türk SİHA'larını hedef aldı, "Türkiye'nin SİHA ihracatı ABD için tehdit" ifadelerini kullandı.
ABD'nin Irak ve Afganistan gibi bölgelerde yol açtığı istikrarsızlığı görmezden gelen Rubin, bir de SİHA'ların istikrarı bozduğunu savundu.
FETÖ mensubu firari teröristler de yaşananların ardından sosyal medya üzerinden Baykar'ı hedef alan algı operasyonlarına girişti.
HALUK BAYRAKTAR'DAN SERT TEPKİ
Babacan'ın açıklamalarına Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar sert bir yanıt verdi.
Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Haluk Bayraktar, "Baykar hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz." dedi. Bayraktar, "Biz rekabetten korkmuyoruz. Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA'larıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Bayraktar, eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin'in Türk savunma sanayisinin güçlenmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, Baykar'a yaptırım çağrısında bulunduğunu, aynı gün FETÖ'cü kaçak şahısların yayın organlarından iftiralarda bulunduğunu, yine aynı gün Ali Babacan'ın iftiralar atarak açıklamalar yaptığını belirterek, "Bu kadar şey nasıl oluyor bir anda? Biz işimize odaklanmışız ve ülkemizi bu alanda dünyanın en ileri ülkesi yapmaya çalışıyoruz. Bizim siyasi bir polemiğin içerisinde olma gibi bir derdimiz yok." diye konuştu.
CHP YANDAŞI CAN ATAKLI BAYKAR'A HAKARETLER SAVURDU: "YAPTIĞI MAKETTEN ÖTE BİR ŞEY DEĞİL"
Baykar'ı hedef alan skandal açıklamalar yapanlara, CHP yandaşı Can Ataklı da katıldı. Yaptığı canlı yayında, haddini aşarak, AK Parti seçmenini "geri zekalı" diyerek hedef alan Ataklı, "Baykar diye bir şirket var biliyorsunuz, Bayraktarlar... Deli gibi bir kesim var, zannediyorlar ki onu savununca sanki memleket savunuluyor. Bir özel şirket SİHA-İHA yapıyor, devletin kendisi de yapıyori, çok var bunları yapan. Bu çocuk iyi bir mühendis yetenekli belli ki ama abartma kardeşim, yaptığı maketten öte bir şey değil." dedi.
SKANDAL AÇIKLAMALAR: "BU NUMARALARINIZ TUTMAYACAK BU SEFER"
Sözlerinin devamında ağzını bozmayı sürdüren Ataklı, "Ulan maket tabi anlamıyor musun? Madem senin uçağın var ABD'ye neden yalvarıyorsun. Sizin Kızılema'nız yok muydu. Niye F-16 diye yalvarıyorsunuz. Yapmadınız mı kardeşim işte Kızılelma var. Silah sistemi yüklenmedi, henüz maket halinde dediğim için linç eden tayfa duruyor orada. Hadi yapın, niye kandırıyorsunuz milleti. Bütün bu numaralar tutmayacak bu sefer olmayacak." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yalı Çapkını 18. bölüm İZLE! Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm FULL HD izle! 20 Ocak 2023 SON BÖLÜM!
- EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM son duyurular...
- Üniversite sınavı 2023 ne zaman? TYT, AYT, YDT sınav takvimi açıklandı mı? ÖSYM YKS hangi tarihte gerçekleşecek?
- Ateş Kuşları Gülayşe kimdir? İlayda Alişan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
- 2. dönem ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman açılacak? 2023 Nisan ara tatil hangi tarihte?
- Fenomen dizi için flaş karar! Arka Sokaklar yayından kalkacak mı? Arka Sokaklar dizi final mi yaptı, yeni bölüm ne zaman?
- Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Aile sosyal yardım Şubat ayı paraları yattı mı, ne zaman yatar?
- ZTK çeyrek final kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final, yarı final maçları ne zaman oynanacak?
- Survivor Nefise kimdir? 2023 Survivor yedek yarışmacısı Nefise Karatay kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
- İstanbul Havalimanı metrosu açıldı mı, ne zaman açılacak? Kağıthane-İstanbul Havalimanı METRO DURAKLARI!
- HAC 2023 ÖN KAYITLARI Ne Zaman Bitiyor? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Kayıt nereden, nasıl yapılır? HAC ÖN KAYIT 2023 EKRANI
- MEB TYP İŞKUR BAŞVURU EKRANI | Okullara en az ilkokul mezunu 1320 personel alınacak! Şatları neler? İşte iller ve kontenjanlar...